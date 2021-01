TV Line ha di recente pubblicato in esclusiva la notizia che Clancy Brown si unisce al revival di Dexter di Showtime come villain e principale antagonista di Michael C. Hall.

L’attore interpreterà il ruolo di Kurt Caldwell, il sindaco non ufficiale della piccola città di Iron Lake.

Dexter revival: chi è Kurt Caldwell?

Secondo la descrizione ufficiale del personaggio, Kurt

“Ha realizzato il sogno americano passando dalla guida di grandi camion, proprio come faceva suo padre, al possedere ora diversi camion e la stazione di servizio locale. Potente, generoso, amato da tutti – è un vero uomo del popolo. Se sta dalla tua parte, considerati fortunato. Ma se contrasti Kurt, o ferissi qualcuno a cui lui tiene, Dio ti aiuti“.

Non è chiaro se Iron Lake sarà l’ambientazione per il revival di Dexter 10 episodi, che riprenderà per così dire in tempo reale, ovvero sette anni dopo il finale della serie del 2013.

La fredda accoglienza del finale di Dexter è uno dei motivi che hanno portato Hall a firmare per il revival, come ha affermato lo stesso attore in una intervista:

“Siamo realisti: le persone hanno trovato il modo in cui quella serie ha lasciato le cose piuttosto insoddisfacente. E c’è sempre stata la speranza che sarebbe emersa una storia che sarebbe valso la pena raccontare. Includo me stesso nel gruppo di persone che si chiedevano: “Che diavolo è successo a quel ragazzo?”. Quindi sono entusiasta di tornare“.

Brown, nel frattempo, si unisce a un elenco impressionante di attori che hanno già interpretato i villain di Dexter. Fra questi ricordiamo John Lithgow, Edward James Olmos, Ronny Cox e Jimmy Smits.

Si spera che Kurt Caldwell si riveli un degno villain per il grande ritorno di Dexter. Per rendere davvero importante questo revival, la stagione 9 di Dexter ha bisogno di creare un conflitto, una controparte avvincente per il suo personaggio principale, e questo spesso coinvolge di conseguenza un eccellente antagonista. E Brown potrebbe soddisfare le aspettative degli appassionati di Dexter.

