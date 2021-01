One Piece 1000 – il destino di Rufy è legato a due storici personaggi?

One Piece 1000 è disponibile da lunedì su Weekly Shonen Jump (numero doppio 5/6) e sull’APP Manga Plus.

Il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda raggiunge così un traguardo importante ma non si tratta soltanto di una mera celebrazione. Al contrario il capitolo lascia intendere che il futuro della saga, per quanto possa avvicinarsi alla fine, sarà ancora ricco di rivelazioni.

Al centro di tutto c’è ovviamente Rufy.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER!

One Piece 1000 – il destino di Rufy è legato a due personaggi?

Rufy insieme a Zoro, Trafalgar Law, Eustass Kid e Killer si sono fatti largo ad Onigashima raggiungendo Big Mom e Kaido. Rufy poi aveva dato iniziato allo scontro in maniera sorprendente con un devastante nuovo attacco – cliccate QUI per i dettagli.

Tutto è collegato alla sequenza in analessi in cui Yamato, la figlia di Kaido, e Ace si erano incontrati e stretto amicizia in passato, più precisamente quanto Ace aveva visitato Wano.

One Piece 1000 ci ha riportato proprio alla conversazione fra i due in cui Ace profetizzò “accidentalmente” il destino di Rufy, cosa che commosse particolarmente Yamato.

Qualche lettore più smaliziato ha notato come la figura di Rufy stia assomigliando sempre di più a quella del leggendario Joy Boy (figura legata ai 100 anni del grande vuoto ovvero il secolo di cui non si sa assolutamente nulla dopo il quale c’è stato l’insediamento dell’attuale Governo Mondiale) e soprattutto a quella di Shank anche lui figura leggendario che Eiichiro Oda ha indicato più volte come fondamentale e prossima ad avere un ruolo importante nel manga!

One Piece, il manga

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1000 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 956 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Eccovi una breve sinossi di One Piece:

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia!

A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…

