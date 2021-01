Arriva in Italia l’ennesimo servizio streaming, Discovery+ o Discovery Plus se preferite, che in realtà andrà a sostituire DPlay Plus.

Questo il sito ufficiale della nuova piattaforma disponibile dal 6 gennaio 2021 giorno dell’Epifania.

Discovery Plus, costo e contenuti

Questo nuovo servizio streaming, disponibile su tutti i device mobile, tablet, computer e smart tv, andrà a sostituire chi aveva già l’abbonamento a DPlay Plus.

Discovery Plus costerà 3,99 euro al mese oppure 39,90 euro all’anno (con un risparmio di 2 mesi sull’abbonamento annuale)

costerà 3,99 euro al mese oppure 39,90 euro all’anno (con un risparmio di 2 mesi sull’abbonamento annuale) Discovery Plus insieme ad Eurosport costerà 7,99 euro al mese oppure 69,90 euro all’anno (con un risparmio di 25.98 € sull’abbonamento annuale)

Piattaforma internazionale che sarà lanciata anche in UK e altri 11 Paesi europei insieme a Vodafone, avrà nel proprio catalogo le produzioni originali italiane e internazionali del gruppo Discovery, come Matrimonio a Prima Vista Italia (la nuova edizione arriva il 19 gennaio). Tra le novità segnaliamo: l’atteso Elettra e il resto scompare con Elettra Lamborghini, Naked Attraction in cui un single sceglie il partner fra 6 persone nude, Love Island Italia format preso dall’estero e adattato per l’Italia e infine Ti spedisco in convento Italia in cui 5 ragazze tra i 18 e i 23 anni trascorrono del tempo in un gruppo di suore di un convento.

Discovery Plus, le iniziative e la parte free

Contenuti quindi globali non-fiction e anche lo sport di Eurosport, che poi arriveranno anche sul digitale terrestre e su Sky da noi. In Italia il lancio è stato fatto in partnership con TIM, offrendo il pacchetto con TIMVision incluso, nel futuro potrebbe arrivare anche su Sky Q come già accade nel Regno Unito. Come negli altri Paesi europei come si accennava sopra l’app viene lanciata anche in promozione con Vodafone TV.

Su Discovery Plus ci saranno quindi i programmi di Real Time, DMax, HGTV sia in anteprima sia on demand (non è chiaro cosa succede alla parte free al momento).

Discovery Plus avrà anche una sezione Free, quindi gratuita senza dover sottoscrivere l’abbonamento, così come succedeva su DPlay Plus con i canali live Nove, Real Time, DMax, Food Network, K2, Motor Trend, HGTV, Giallo e Frisbee. Nella sezione “Canali” a pagamento si trovano Eurosport e Discovery Science. Tra i programmi della sezione Free citiamo Deal With It e Cortesie per gli ospiti.

