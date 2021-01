My Hero Academia 296 - si contano i morti

My Hero Academia 296 è finalmente disponibile aprendo così ufficialmente il 2021. I lettori aspettavano con ansia l’uscita del nuovo capitolo che segna la fine dell’arco narrativo della Guerra del Fronte di Liberazione Paranormale.

Quello che però i lettori non si aspettavano è il conteggio dei morti fra le fila degli eroi che sale drammaticamente.

ll Fronte di Liberazione del Paranormale è una potente organizzazione di Villain formata dalla unione tra l’Unione dei Villain e l’Esercito di liberazione dei super-poteri. Esso è guidato dal comandante supremo Tomura Shigaraki, affiancato da nove vice.

La battaglia con Shigaraki e il suo Fronte di Liberazione del Paranormale ha avuto inizio con l’ingresso di Endeavor nell’ospedale in cui è nascosto il dottor Kyudai Garkai. Tuttavia la vera guerra non era ancora iniziata e abbiamo visto i primi scontri soltanto con il capitolo 263 di My Hero Academia. Tra gli eroi coinvolti c’erano: Midnight, Kaminari e Tokoyami.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER SU MY HERO ACADEMIA 296!

My Hero Academia 296, nei suoi momenti finali, ha informato i lettori che un importante eroe professionista è stato ucciso nel modo più tragico possibile.

Dopo molte speculazioni, è stato confermato che Midnight è stata uccisa durante la guerra. Insieme a lei anche Crust non ce l’ha fatta.

Tra i caduti anche Majestic, X-Less e Native. Tra gli eroi che non ce l’hanno fatta ce ne sono alcuni che non sono mai stati nominati nella serie, come il mentore di Kendo e un eroe mostrato durante l’arco del Festival dello sport. Il totale degli eroi caduti sale a tredici, ma si specula che possono essere di più.

Queste morti sono già abbastanza scioccanti da sole, e dimostrano che per My Hero Academia è previsto un punto di svolta.

La posta in gioco è alta e la guerra contro Shigaraki non sembra essere conclusa. Tutti i nostri migliori eroi sono gravemente feriti quindi, se il mondo ha mai avuto bisogno di un Simbolo di Pace, quel momento è adesso.

My Hero Academia – il manga

My Hero Academia è un manga shounen, scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump ed edito in Italia dalla Star Comics, con oltre 30 milioni di copie in circolazione (includendo sia la stampa e le copie digitali).

Dal manga sono state tratte ben 4 stagioni anime, disponibili in Italia sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). La quinta stagione debutterà il 27 marzo 2021.

