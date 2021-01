L’anno inizia con il botto per l’anime di Black Clover che inaugura il tanto atteso nuovo arco narrativo, e con esso una nuova sigla di apertura e una nuova ending!

Black Clover – il nuovo arco narrativo

Black Clover saluta il nuovo anno con l’episodio 158 della serie che da’ il via all’arco narrativo Regno di Clover vs Regno di Spade, che introduce un nuovo potente trio di nemici ma anche nuovi alleati. Naturalmente non potevano mancare una nuova opening e una nuova ending.

La sigla iniziale si chiama “Grandeur” ed è eseguita da Snow Man (la trovate in testa all’articolo).

La ending si chiama “BEATIFUL” ed è interpretata dal popolare gruppo K-pop Treasure:

La sigla di apertura rivela alcune importanti anticipazioni su ciò che accadrà nel futuro dell’anime. È probabile che alcune di queste rivelazioni non avverranno per un bel po’ di tempo, ma proprio per questo sono ancora più intriganti che mai.

Non solo. Sia la opening che la ending rivelano i nuovi look dei personaggi di Black Clover, tornati dopo il time-skip!

Black Clover: manga e anime

Black Clover è un manga shonen di genere fantasy, azione e commedia, scritto e disegnato da Yuki Tabata.

Il manga ha cominciato la serializzazione su Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 16 febbraio 2015 e al momento sono stati realizzati 277 capitoli. I primi 272 sono raccolti in 27 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga e al momento la pubblicazione è giunta al volume 24.

L’adattamento anime è stato realizzato da Pierrot, che ha iniziato la messa in onda il 3 ottobre 2017.

Originariamente, la serie sarebbe dovuta durare 51 episodi, ma è continuata in una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018, proseguendo ulteriormente con un’altra stagione nell’ottobre 2019. Ieri è usscito il primo episodio del nuovo arco narrativo della serie, disponibile su Crunchyroll Italia.

