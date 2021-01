Star Wars The High Republic – Light of the Jedi, primo romanzo della nuova era narrativa della saga, ha svelato dei retroscena sul conte Dooku spiegando perché il suo pianeta natale Serenno è stato fondamentale per formare il movimento dei Separatisti.

Dooku nella trilogia prequel di Star Wars

Il conte Dooku, interpretato dal compianto Christopher Lee, è uno degli antagonisti dei film Star Wars Episodio II L’Attacco dei Cloni ed Episodio III La Vendetta dei Sith.

Addestrato come Jedi, lascia l’ordine e torna su Serenno per reclamare il titolo nobiliare famigliare e le fortune che ne seguono.

Viene condotto da Palpatine sul Lato Oscuro della Forza come signore dei Sith Darth Tyranus e diventa istigatore delle Guerre dei Cloni.

I retroscena in Star Wars The High Republic

Nel romanzo Star Wars The High Republic – Light of the Jedi di Charles Soule, ambientato 200 anni prima degli eventi de La Minaccia Fantasma, si dice che Serenno fosse particolarmente importante e influente tra i pianeti dell’Orlo Esterno.

Il suo senatore Izzet Noor era portavoce della maggior parte dei territori dell’Orlo Esterno e inoltre sembrava molto ambizioso tanto che si lascia intendere che mirasse a candidarsi come Cancelliere.

Serenno è stata quindi la base perfetta per i piani di Dooku, il quale ha potuto sfruttare l’importanza storica del pianeta per convincere gli altri pianeti dell’Orlo Esterno, non soddisfatti dalla politica di Coruscant, a unirsi alla sua causa.

Star Wars The High Republic in Italia

Star Wars The High Republic debutterà in Italia grazie a Panini Comics ad Aprile 2021 con il romanzo Light of the Jedi che negli Stati Uniti è stato pubblicato il 5 Gennaio 2021.

Le pubblicazioni successive, al momento senza data di uscita, saranno A Test of Courage di Justina Ireland (uscito negli Stati Uniti il 5 Gennaio 2021) e Into the Dark di Claudia Gray (in arrivo il 2 Febbraio 2021 negli USA).

Per quanto riguarda i fumetti di The High Republic, il primo ciclo della serie Marvel Comics di Cavan Scott arriverà a Giugno in volume.

L’editore, inoltre, è al lavoro per pubblicare anche la serie Adventures edita da IDW negli USA e indirizzata a un pubblico giovane.

Riscopriamo L’Attacco dei Cloni in 4K