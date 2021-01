L’inizio di The Promised Neverland 2 è previsto per la prossima settimana, e i fan sono comprensibilmente entusiasti di ritrovare Emma e i suoi amici. Si è parlato poco di The Promised Neverland negli ultimi tempi, ma tutto cambierà tra non molto. Ora, possiamo avere un assaggio di ciò che accadrà nella seconda stagione grazie a una breve sinossi che riguarda proprio il primo episodio della seconda stagione.

The Promised Neverland 2: di cosa parlerà il primo episodio?

Recentemente, è stato pubblicato l’ultimo numero di Weekly Shonen Jump, ed è stata anche divulgata una sinossi per il primo episodio di The Promised Neverland 2. Questo offre ai fan l’opportunità di dare una sbirciatina a ciò che sta per arrivare con la premiere della seconda stagione.

Potete leggere la descrizione qui sotto, così come è riportata da TPN Manga:

“Fuggendo dal Grace Field House, Emma e i suoi amici corrono attraverso le terre selvagge dove vivono i demoni. Sulla strada verso sud-est con l’aiuto della penna lasciata da Norman come indizio, sono tutti inseguiti dai demoni…?!“.

Come potete vedere, questo primo episodio riprende dal finale della prima stagione. Emma e Ray sono riusciti a fuggire dall’orfanotrofio con molti dei loro fratellini adottivi al seguito. Tuttavia, ci sono altri membri della loro famiglia rimasti a Grace Field, ma Emma ha problemi più importanti a cui pensare: la loro fuga ha messo un bersaglio sulle loro schiene. Ora, i demoni sono liberi di cacciare la preda in fuga, ma Emma è pronta ad affrontarli. Dopo tutto, l’eroina non ha intenzione di lasciare che la sua famiglia diventi il pasto di un demone, e questa seconda stagione la vedrà come grande protagonista mentre cerca di portare tutti in salvo.

La prima puntata di The Promised Neverland 2 verrà trasmessa in Giappone domani 7 gennaio.

