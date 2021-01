L’anime di Black Clover è finalmente tornato per il nuovo anno con una sorpresa: è stato rivelato il look post-timeskip di Noelle nell’ultimo episodio!

Ecco come si presenta Noelle dopo il salto temporale:

I made another composite, Noelle and Mimosa's entrance! Click to see full image.#ブラッククローバー#ブラクロ#BlackClover pic.twitter.com/QQzjAClBBQ — d o n n a 🎨🖌 (@iluvluvnutella) January 5, 2021

Se volete scoprire anche il nuovo look di Asta dopo i suoi sei mesi di allenamento, leggete questo articolo!

Black Clover – la nuova stagione

Gennaio è un mese importante per l’anime di Black Clover che da’ il via al nuovo arco narrativo che vede contrapporsi il Regno di Clover e quello di Spade.

Il primo dei nuovi episodi di Black Clover che inaugurano l’arco narrativo Regno di Clover vs Regno di Spade è stato reso disponibile da Crunchyroll Italia ieri, 5 gennaio.

La nuova visual, pubblicata durante levento Jump Festa ’21 aveva già rivelato alcuni indizi sulle tre delle principali battaglie imminenti:

La nuova opening di questo arco narrativo è intitolata “Grandeur” ed è eseguita da Snow Man, mentre laending, “BEATIFUL”, è interpretata dal popolare gruppo K-pop Treasure.

Black Clover: manga e anime

Black Clover è un manga shonen scritto e disegnato da Yuki Tabata.

Il manga ha cominciato la serializzazione su Weekly Shonen Jump della Shueisha dal 16 febbraio 2015 e al momento sono stati realizzati 277 capitoli. I primi 272 sono raccolti in 27 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga e al momento la pubblicazione è giunta al volume 24.

L’adattamento anime è realizzato da Pierrot, che ha iniziato la messa in onda il 3 ottobre 2017. Originariamente, la serie sarebbe dovuta durare 51 episodi, ma è continuata in una nuova stagione con l’episodio 52 nell’ottobre 2018, proseguendo ulteriormente con un’altra stagione nell’ottobre 2019. L’anime è stato poi interrotto a partire dal 28 aprile per gli effetti della diffusione del COVID-19 sulla produzione, ed è ripresa il 7 luglio con l’episodio 133.

