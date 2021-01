Kohei Horikoshi, il creatore di My Hero Academia, ha condiviso uno splendido nuovo sguardo a Himiko Toga per festeggiare il nuovo anno!

My Hero Academia ha vissuto un 2020 di successo, non solo grazie alla seconda metà della quarta stagione dell’anime, ma anche per l’uscita di un secondo lungometraggio, Heroes Rising, di cui potete trovare qui la mia recensione, senza poi dimenticare uno degli archi più intensi nel manga fino ad oggi, ma ci sono buone probabilità che il franchise se la caverà perfino meglio quest’anno.

Non solo il manga della serie continuerà con quello che potrebbe essere un arco narrativo ancora più grande, ma l’anime tornerà della sua tanto attesa quinta stagione.

My Hero Academia e il nuovo sketch di Himiko Toga

Anche il creatore della serie Kohei Horikoshi ha voluto festeggiare il nuovo anno. Come?

Dando alla cattiva preferita dai fan Himiko Toga un nuovo, splendido look per celebrare il 2021 (e l’uscita dell’ultimo volume in Giappone, il numero 29).

Date pure un’occhiata al nuovo schizzo di Himiko Toga qui sotto, direttamente dall’account Twitter ufficiale di Kohei Horikoshi:

My Hero Academia, il manga e l’anime

L’anime di My Hero Academia farà il suo grande ritorno per la sua quinta stagione il 27 marzo in Giappone.

Quando l’anime tornerà, affronterà l’arco di addestramento, che vede la Classe 1-A affrontare la Classe 1-B, ed entrambi i gruppi mostreranno quanto sono migliorati dall’inizio della serie. L’unico problema è lo studente in più che entrerà a far parte di questa competizione: Hitoshi Shinso.

Insieme alla quinta stagione dell’anime, questa estate il franchise vedrà la realizzazione del suo terzo lungometraggio in Giappone.

Non esistono ancora una data di uscita esatta o un titolo ufficiale per il film, ma dei teaser hanno promesso che Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki condivideranno il centro della scena. Tutto sommato, sarà un grande anno per il franchise!

