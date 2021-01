PS5 torna a mostrare la sua potenza hardware con un lungo gameplay di quasi dieci minuti del gioco del 2018 Shadow of the Tomb Raider. Si tratta di un video che mostra prima di tutto i 4K e la fluidità generale, con il gioco bloccato ai fatidici 60 frame al secondo. Anche il ray tracing si fa sentire, con dei giochi di luce davvero belli da vedere e con una dinamicità ancora più marcata e realistica. Insomma, il gioco di Crystal Dynamics in gran spolvero e in forma smagliante dopo 3 anni dall’uscita originale.

Ricordiamo che tra l’altro Shadow of the Tomb Raider è disponibile proprio questo mese per tutti gli abbonati al PlayStation Plus. C’è da specificare che comunque il gioco gira allo stesso modo anche su PC, e che questa versione farà più che altro la felicità dei possessori di sole console per giocare, ma è sicuramente una carta in più per questa next gen iniziata un po’ a singhiozzi e con pochi titoli di lancio di rilievo.

Shadow of the Tomb Raider – a quando la versione PS5?

Shadow of the Tomb Raider è atteso in una versione completa per PS5 e Xbox Series X ma non si sa ancora nulla sulla data di uscita. Si è anche ipotizzato ad una trilogia contenente tutta la saga reboot. Questo gameplay però riaccende le speranze dei fan che vedono nel video un indizio sul fatto che il gioco potrebbe arrivare presto, in modo da poter fruire della migliore esperienza di Shadow of the Tomb Raider e possibilmente anche dei suoi predecessori.

Shadow of the Tomb Raider è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia ed è il seguito di Rise of the Tomb Raider del 2015. Combina elementi di avventura ed esplorazione con dinamiche stealth e di sopravvivenza.

