One Piece, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, ha tagliato, lo scorso lunedì, il prestigioso traguardo dei 1000 capitoli disponibile su Weekly Shonen Jump (numero doppio 5/6) e sull’APP Manga Plus.

E mentre One Piece 1000 inizia a gettare le basi sul futuro, e sulla possibile conclusione della serie

L’editore Shueisha ha deciso di celebrare il manga con una iniziativa decisamente particolare ed inusuale rendendo disponibili gratuitamente per la lettura i primi 71 volumi (sui 97 finora pubblicati) di One Piece!

One Piece gratis ma…

Shueisha ha reso disponibili, fino al prossimo 11 gennaio, i primi 71 volumi di One Piece sul suo sito Zebrack.

Se volete quindi recuperare tutto One Piece dovrete fare davvero una maratona inoltre i volumi disponibili sono purtroppo solo in lingua giapponese.

One Piece, il manga

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1000 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 956 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Eccovi una breve sinossi di One Piece:

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia!

A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…

