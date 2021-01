I giochi Xbox Game Pass di gennaio 2021

EA Play consentiva già su PC di accedere in anteprima a diversi titoli della casa di sviluppo e anche di ottenerne altri a prezzi stracciati. Questo abbonamento aveva già fatto fortuna tra gli utenti PC e riproporlo presso il Game Pass potrebbe essere una mossa vincente. Molti dei titoli sono orientati al multigiocatore, ma ce ne sono anche molti in singolo in modo da fare la gioia di chiunque. Star Wars Battlefront, Fallen Order, Dragon Age, TitanFall e Battlefield sono solo alcuni tra i titoli disponibili.