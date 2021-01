Le novità Star Wars di Panini Comics per i primi mesi del 2021 sono state anticipate dal coordinatore editoriale Nicola Peruzzi e dal redattore Marco Ricompensa ai colleghi del sito web specializzato Star Wars Libri & Comics.

Di seguito tutte le novità Star Wars di Panini Comics per i primi mesi del 2021, come annunciate durante la diretta sul canale YouTube di Star Wars Libri & Comics.

Le novità Star Wars di Panini Comics per i primi mesi del 2021 – il nuovo mensile

Come comunicato attraverso il numero di Dicembre del catalogo Anteprima, gli spillati Star Wars e Darth Vader chiuderanno a Febbraio rispettivamente con il numero 68 e 67.

A Marzo vedrà la luce un nuovo mensile, che conterrà le serie regolari Star Wars e Darth Vader; Dottoressa Aphra proseguirà la propria corsa in volume.

Nello stesso periodo inizierà la pubblicazione della serie storica della Marvel, in una collezione di 12 volumi cartonati arricchiti da contenuti extra esclusivi come gli articoli originali della newsletter ufficiale Bantha Tracks.

Le novità Star Wars di Panini Comics per i primi mesi del 2021 – The High Republic

Ad Aprile debutterà la nuova linea editoriale Star Wars The High Republic, che è ambientata 200 anni prima gli eventi di Episodio I La Minaccia Fantasma in un tempo in cui i Sith sono estinti e gli Jedi mantengono la pace nella Galassia.

La prima uscita sarà il romanzo Star Wars The High Republic – Light of the Jedi di Charles Soule (pubblicato negli USA il 5 Gennaio 2021).

Le pubblicazioni successive, al momento senza data, saranno A Test of Courage di Justina Ireland (uscito negli Stati Uniti il 5 Gennaio 2021), Into the Dark di Claudia Gray (in arrivo il 2 Febbraio 2021 negli USA).

Per quanto riguarda i fumetti di The High Republic, il primo ciclo della serie Marvel Comics di Cavan Scott arriverà a Giugno in volume.

L’editore, inoltre, è al lavoro per pubblicare anche la serie Adventures della IDW indirizzata a un pubblico giovane.

Le novità Star Wars di Panini Comics per i primi mesi del 2021 – i romanzi

Ad Aprile 2021 uscirà il terzo romanzo della trilogia di Timoty Zahn dedicata al grand’ammiraglio Thrawn, recentemente citato nella seconda stagione di The Mandalorian.

Seguirà a Giugno il primo volume della nuova trilogia Thrawn Ascendancy, sempre a cura di Zahn.

A Maggio, infine, arriverà The Mandalorian – A Junior Novel — trasposizione per ragazzi della prima stagione dell’acclamata serie.

