Legends of Tomorrow 6 potrebbe essere l’ultima stagione per la serie The CW. L’anno scorso, come sappiamo, l’Arrowverse ha già salutato alcune serie DC, prima su tutti la “madre” di tutte, Arrow; anche per Black Lightning e Supergirl è stata annunciata la chiusura.

Ora, sembra che la serie che narra le avventure delle Leggende possa subire lo stesso destino. Come riportato dall’insider Daniel Ritchman sul proprio profilo Patreon (via We Got This Covered), la serie si concluderà dopo Legends of Tomorrow 6, che andrà in onda quest’anno.

Lo spettacolo, nel corso degli anni, ha avuto modo di rinnovarsi sia grazie a nuovi personaggi arrivati sulla WaveRider, sia cambiando il tono generale, molto più inclinato verso la commedia.

Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali, sperando che gli ultimi viaggi nel tempo (qualora sia confermata la notizia) siano almeno degni di questo nome!

Legends of Tomorrow 6, i dettagli sulla presunta ultima stagione

Raffi Barsoumian si unirà alla sesta stagione di DC’s Legends of Tomorrow e interpreterà il nuovo villain, Bishop, che sembra sarà dotato di una intelligenza superiore e che metterà in seria difficoltà la squadra di eroi DC. Questa la descrizione del personaggio:

Ha visto la fine del mondo, e pensa di avere un modo per salvarlo. Ma nonostante il suo presunto amore per l’umanità, Bishop non è bravo con le persone. Finge di esserlo… in realtà è un sadico egocentrico che tratta tutte le creature viventi – umane e aliene allo stesso modo – come i suoi giocattoli scientifici. L’impulso di Bishop a fare il dio potrebbe benissimo accelerare la fine del mondo“, si legge nella descrizione. “E non è un caso che Bishop sia vissuto per vedere la fine del mondo. Ha usato la sua brillante mente scientifica per darsi, beh, certi miglioramenti.

Bishop non sarà certo l’unica minaccia da affrontare per la squadra, dato che i nemici alieni che hanno rapito Sara saranno un altra minaccia da neutralizzare. E proprio Sara sarà un altro oggetto indiretto del contendere, dato che le Leggende dovranno scegliere un sostituto e non sarà facile mettere tutti d’accordo.

Il produttore Marc Guggenheim aveva elogiato la storia della prossima stagione che gli sceneggiatori stanno sviluppando. Queste le sue parole:

“Dirò che, durante la pandemia, gli scrittori hanno lavorato e hanno creato storie che sono fantastiche e sono spassosissime”, ha spiegato Guggenheim in un’intervista esclusiva con CBR. “Gli scrittori non sono influenzati – le storie non sono influenzate dalla pandemia”.

Nel cast della serie troviamo Caity Lotz, Dominic Purcell, Nick Zano, Tala Ashe, Matt Ryan, Olivia Swann, Jes Macallan, Adam Tsekhman e Shayan Sobhian. Legends of Tomorrow 6 arriverà nel 2021 su The CW.

