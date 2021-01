Nell’era dei film di supereroi, Robert Rodriguez è tornato all’intrattenimento per famiglie per creare un universo di supereroi originale. Ora, Netflix ha annunciato ufficialmente che è in fase di lavorazione We Can Be Heroes 2.

Il suo ultimo film ha debuttato su Netflix alla fine del 2020 e ha come protagonisti i figli degli Heroics, il più grande superteam della Terra, mentre uniscono le forze per respingere un’invasione aliena dopo che i loro genitori sono stati sconfitti e rapiti. We Can Be Heroes ha caratterizzato il ritorno di Sharkboy e Lavagirl, e Pedro Pascal interpreta l’equivalente di questo universo di Iron Man.

Robert Rodriguez ha confermato che We Can Be Heroes 2 è in sviluppo. Il regista ha condiviso la notizia su Twitter e ha aggiunto che sta attualmente lavorando allo sviluppo del sequel. L’annuncio è arrivato subito dopo che Netflix ha rivelato che, secondo le proiezioni, We Can Be Heroes sarà guardato da 44 milioni di famiglie nelle prime 4 settimane.

44 MILLION FAMILIES will have suited up for WE CAN BE HEROES in its first 4 weeks!! And… BREAKING NEWS: The Heroics are coming back for round two! I’m in full development of the sequel with @Netflix! pic.twitter.com/swFm7xWIC7 — Robert Rodriguez (@Rodriguez) January 4, 2021

L’immagine allegata al post di Rodriguez dice che è già al lavoro su We Can Be Heroes 2.

Con le proiezioni che Netflix ha per We Can Be Heroes, non sorprende che stiano capitalizzando il successo con un sequel. Rodriguez non è estraneo al lancio di popolari serie di film di azione per bambini, ma se We Can Be Heroes può diventare o meno un franchise grande e popolare come quello di Spy Kids resta comunque da vedere.Chissà, forse We Can Be Heroes 2 combinerà insieme i due franchise ed espanderà ulteriormente l’universo di Rodriguez.

Poteteb guardare We Can be heroes su Netflix, su cui è disponibile dal 25 dicembre 2020. Per quanto invece riguarda il seguito del film che è stato di recente annunciato dallo stesso regista Robert Rodriguez, We Can Be Heroes 2 non ha ancora una data di uscita ufficiale.

