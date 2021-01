Una delle voci persistenti nel periodo che ha preceduto l’uscita di Justice League era che Superman sarebbe tornato dalla morte indossando il costume nero introdotto nei fumetti durante l’arco narrativo Il regno dei Supermen. Questo avrebbe avuto senso, dato che si tratta del seguito dell’arco La morte di Superman, che è stata la base per la sanguinosa battaglia nei momenti finali di Batman v Superman: Dawn of Justice, ma ciò non è accaduto.

Zack Snyder spiega le ragioni del costume nero di Superman nel suo Justice League

Ora che Justice League Snyder Cut riporterà in vita la visione originale del regista per il film DC, il costume nero è tornato. Durante un’apparizione in una serie su YouTube, a Snyder è stato chiesto cosa significhi per lui quel costume:

“Sono sempre stato un forte sostenitore del costume nero. Volevo davvero il costume nero; per me aveva senso perché… Superman è un personaggio notoriamente che non cresce. Lui è come una roccia e tutto si schianta contro di lui. E impariamo qualcosa su noi stessi cercando di cambiare una cosa che è immutabile. Questo è davvero il vecchio modo, il vecchio Superman, quindi mi sentivo come se il mio Superman dovesse, ad ogni passo, più o meno salire di livello e imparare qualcosa ed essere qualcosa di diverso, perché alla fine, l’idea o quello che avevo pianificato era che il passo finale per Superman sarebbe dovuto essere il suo vero ritorno, o il suo essere quello che considererei il classico Superman. Non lo capiamo davvero in questo film, il classico Superman. Sento anche che il costume nero è un ottimo segnalatore temporale. Quindi se vedi un flashback o un flash-forward, lui vestito di nero ti fa sapere dove è collocato nel tempo, perché è caratteristico di questo particolare arco, quindi sono sempre stato eccitato all’idea di usare il costume nero”.

Potete vedere il video con l’intervista completa a Zack Snyder qui di seguito:

Quel costume ha affascinato i fan sin dalla sua prima apparizione.

Snyder aveva completato un montaggio approssimativo del film che però includeva in pratica tutto il girato fino a quel momento, unito in una versione scandalosamente lunga del film, quando sua figlia è morta. Il film è stato ripreso dal regista di Avengers della Marvel Joss Whedon, che ha tagliato gran parte dei contenuti di Snyder e lo ha sostituito con riprese che si sono scontrate selvaggiamente con quelle di Snyder, differenti sia per tono che dal punto di vista visivo.

Justice League Snyder Cut dovrebbe debuttare su HBO Max a marzo 2021.

