La pandemia infuria in tutto il mondo, e sembra che il passaggio del Giappone a un secondo stato di emergenza sia imminente. Negli ultimi due mesi il Paese ha registrato un picco di casi confermati di COVID-19. Per arginare il fenomeno, a breve potrebbe essere dichiarato lo stato di emergenza, e gli sforzi recentemente annunciati per frenare COVID-19 potrebbero causare anche ritardi nella programmazione degli anime.

Anime già in pausa a causa del COVID-19

Non è passato molto tempo da quando il Giappone ha fatto la sua prima mossa per frenare l’ondata quando i governatori di Tokyo, Saitama, Kanagawa e Chiba si sono riuniti per annunciare un piano congiunto. Queste misure inizieranno venerdì e dureranno fino alla fine di gennaio, nel tentativo di impedire una ulteriore diffusione del COVID-19.

Attualmente, i piani richiedono ai residenti di evitare qualsiasi tipo di viaggio, a meno che non sia assolutamente necessario. Bar e ristoranti saranno invitati a chiudere presto se non a tempo indeterminato. Le prefetture stanno inoltre incoraggiando le aziende a lavorare completamente da casa, quando possibile. In caso contrario, si incoraggiano le aziende a scaglionare i turni di lavoro per impedire ai dipendenti di riunirsi in gruppi.

Queste misure ci sono già state in Giappone: la scorsa primavera, il Paese ha annunciato uno stato di emergenza che ha interessato anche grandi città come Tokyo. Già in quella circostanza, gli studi di animazione sono stati obbligati a mettere in pausa le loro produzioni, il che naturalmente si è poi tradotto in un certo ritardo nella programmazione di alcuni anime, mentre altri sono andati in pausa per diverso tempo.

In quel periodo, è stata ritardata anche l’uscita di un certo numero di film, quindi sembrerebbe decisamente probabile che questa ennesima impennata di casi confermati di contagio da COVID-19 di gennaio 2021 avrà un impatto negativo, causandone quindi il ritardo nella programmazione, su film come Evangelion 3.0 + 1.0 e il lungometraggio finale di Gintama.

