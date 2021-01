My Hero Academia è ambientato in un mondo in cui vivono e operano molti eroi, e questo significa che molti di loro abbiano scelto di assumere delle identità segrete. Per personaggi come All Might, i loro alter ego sono necessari per mantenere viva la fiducia delle persone comuni, ma altri scelgono di tenere nascosti i loro volti per ragioni stilistiche. Uno di questi eroi è Thirteen, ma il capitolo più recente di My Hero Academia offre ai fan una sbirciatina al suo volto.

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler sul capitolo 296 di My Hero Academia.

All’inizio del capitolo vengono mostrati diversi eroi professionisti mentre cercano di impedire al Nomu di fascia alta di scappare con i cattivi. Thirteen è uno degli eroi che cercano di fermare la banda, ed è in questo momento che ai fan è stata data la prima occasione di dare un’occhiata a parte del volto di questa eroina professionista.

Parte dell’elmo di Thirteen è in frantumi, consentendo così di vedere la frangia dell’eroina attraverso la fessura, così come i suoi occhi.

Questa tavola mostra anche quanto sia ferita l’eroina. Thirteen sta ancora combattendo, anche se le manca il braccio destro. I fan possono vedere che l’arto manca e che la sua spalla sanguina dall’orbita della spalla, e non si sa se un Quirk curativo possa essere in grado di rigenerare il suo arto, ma sembra probabile che Thirteen possa essere costretta a convivere con questa terribile ferita da qui in avanti.

still thinking about thirteen being really pretty pic.twitter.com/c8QOQap2vb — B E E 🌩 || is tired (@miriosass) December 28, 2020

Questa rivelazione parziale ha catturato l’attenzione dei fan di My Hero Academia, e molti sperano di poter scoprire qualche dettaglio in più sul di lei. Thirteen è una degli insegnanti della UA Academy di cui sappiamo meno, ma i suoi poteri hanno incuriosito molti appassionata dell’opera di Kohei Horikoshi.

