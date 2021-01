La produzione di PS4 è cessata in Giappone. A farlo sapere è Sony stessa, che ha confermato che da ora l’unica console che continuerà a venire prodotta fino al 2022 sarà la PS4 Slim da 500GB. Comunque sia il supporto verrà mantenuto, fa sapere Sony, dunque gli aggiornamenti di sistema e i miglioramenti rimarranno attivi. La transizione tra PS4 e PS5 durerà ancora un annetto, o almeno questi sembrano essere i piani di Sony.

Anche la PS4 Pro sembra avvicinarsi alla fine della produzione. Sebbene questi annunci di cessazione riguardino per il momento solo il Giappone, potremmo aspettarci durante l’anno annunci simili riguardanti tutto il mondo. Se siete dunque intenzionati a mettere le mani su una PS4 per recuperare dei giochi che vi siete persi, questo è il momento giusto per farlo.

PS4 – una console di successo

Sebbene non si sappiano ancora dei dati ufficiali di Sony, pare proprio che PS5 stia per rompere tutti i record della casa giapponese. Le vendite, infatti, si stima siano intorno alle 4 milioni di unità. Sono cifre davvero incredibili per una console nuova e spiegherebbe anche la carenza di unità presenti tutt’ora nei negozi.

Questi numeri sembrano essere verosimili in merito alla quantità di console vendute dal colosso di Sony. Essendo passato poco quasi due mesi dal lancio, sono cifre ancora più sbalorditive, rendendo questa la console di Sony più venduta in assoluto nel periodo di uscita, superando anche PS4. La PS5 ha inoltre registrato pochissimi se non nulli problemi tecnici, rendendo particolarmente positivo il lancio generale. Si tratta insomma di un momento d’oro per PS5 e per Sony che sta già correndo ai ripari per produrre una gran quantità di console e rispondere alla grande domanda del mercato.

Sony al momento ha in mente di vendere almeno 16 milioni di unità complessive nel corso di tutto l’anno. Se questi sono i numeri iniziali, si presume che potrebbe anche superare questa aspettativa. Nel frattempo attendiamo i dati ufficiali della compagnia sulle vendite effettive della console.

La PS4 ha venduto ben 112 milioni di unità, superando la PS3 di ben 30 milioni ma rimanendo sempre dietro la PS2 di circa 45 milioni. Potete recuperare il nostro speciale sule console di sesta generazione qui e scoprire come PS2 fu leader del mercato per tutta la durata del suo ciclo vitale.

PS4 nera da 500 GB