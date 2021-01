Il catalogo PlayStation Now, il timido tentativo di Sony di rivaleggiare con l’Xbox Game Pass, si amplia di quattro nuovi titoli da poter giocare in streaming.

I giochi in questione sono BioShock: The Collection (comprendente tutti e tre i giochi della saga, comprensivi di DLC, dunque BioShock Remastered, BioShock Remastered e Bioshock Infinite The Complete Edition), Frostpunk, Surviving Mars e infine The Crew 2.

Sebbene BioShock abbia bisogno di poche presentazioni, gli altri potrebbero essere meno noti o comunque (come nel caso di The Crew 2), di minor successo di pubblico. Frostpunk e Surviving Mars, ad esempio, sono due gestionali molto interessanti. Il primo presenta delle caratteristiche di sopravvivenza e di costruzione e gestione di una città per poter salvare l’umanità da un’era glaciale imminente, mentre il secondo su una colonia marziana, dovendo organizzare risorse e strutture.

The Crew 2 ha bisogno di meno presentazioni, essendo uno dei titoli Ubisoft più ambiziosi, ma anche altalenanti. Ci ritroveremo a sfrecciare attraverso tutti gli Stati Uniti d’America a bordo dei nostri veicoli preferiti in gare a tutta velocità.

Nel caso di Bioshock, si tratta delle versioni Remastered in quanto i capitoli per PS3 facevano già parte dell’offerta del PlayStation Now. C’è qualche titolo tra queste aggiunte che recupererete tramite lo streaming Sony?

PlayStation Now – il progetto continua

PlayStation Now offre una serie di vantaggi ai suoi abbonati. Primo fra tutti la possibilità di accedere a un parco giochi che contiene centinaia di titoli nativi per PS2, PS3 e PS4. Se siete dei giocatori che si ritrovano sempre con l’hard disk delle console pieni, PlayStation Now potrebbe venirvi in soccorso grazie al fatto che i giochi possano essere giocati direttamente in streaming online, senza necessità di download, che sarà comunque un’opzione disponibile.

Se si deciderà di giocare in streaming, però, bisognerà tenere a mente che per poter fruire al meglio dei giochi presenti nel parco titoli sarà necessaria una connessione a banda larga piuttosto prestante.

Recupera la Bioshock Collection su PlayStation 4