Le uscite manga Flashbook di Gennaio 2021 sono state confermate dalla casa editrice attraverso la propria pagina Facebook ufficiale.

A seguire tutte le uscite manga Flashbook di Gennaio 2021, qui le ultime novità di Dicembre.

NYANKEES VOLUME 2

di Atsushi Okada

5,90 €

Ryusei e la banda di Nekonaki si dirigono verso il nascondiglio dei gatti Goblin per salvare Mii che è stata rapita, ma i contrattempi e le distrazioni lungo il percorso sfoltiscono il branco finché non rimangono solo Ryusei e Taiga. I due ora sono circondati dai nemici e la situazione diventa ancora più complicata quando il boss dei Goblin fa il suo ingresso. Eppure qualcosa, di questo misterioso calico, riesce a togliere le parole di muso a Ryusei, cosa sarà mai?

PLINIUS VOLUME 10

di Mari Yamazaki e Miki Tori

5,90 €

Le notizie della rivolta arrivano una dopo l’altra all’imperatore Nerone. Nel frattempo il gruppo di Plinius diretto a est, dalla costa mediterranea attraversa la mitica foresta fino alla città di Palmira. Proprio lì, dove diverse genti provenienti sia dall’est che dall’ovest interagiscono creando una cultura ricca e un clima di tolleranza. Una volta rientrato a Roma, Nerone viene riconosciuto come “nemico pubblico” dal Senato.

MY LOVELY LIKE A CAT VOLUME 4

di Kumota Haruko

6,90 €

Ed eccoci in pieno inverno, fatto di incontri e nuove conoscenze come la simpatica Sae-san, fidanzata di Hiruma-san. Folli festini al locale di Pon-chan, toccanti anniversari e poi una visita a Otaru, dove c’è sempre una amorevole famiglia pronta ad accogliere i nostri due piccioncini. Un altro imperdibile volume firmato Haruko Kumota, è pronto a scaldarci il cuore in queste fredde giornate invernali.