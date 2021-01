One Piece 1000 è disponibile da ieri su Weekly Shonen Jump (numero doppio 5/6) e sull’APP Manga Plus.

Si tratta di un traguardo importante per il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, che non è però soltanto una mera celebrazione. Mentre il protagonista indiscusso del capitolo è sicuramente Rufy – cliccate QUI per i dettagli – un personaggio importante per la saga ha fatto nuovamente ritorno.

ATTENZIONE LA SEGUENTE NEWS CONTIENE SPOILER!

One Piece 1000 – il ritorno e la profezia

Il ritorno è quello di Portuguese D. Ace, fratello maggiore di Rufy, che era già apparso nel capitolo precedente – cliccate QUI per i dettagli – e che qui ricompare ancora una volta in una sequenza in analessi.

Yamato, la figlia di Kaido, e Ace si erano incontrati e stretto amicizia in passato, più precisamente quanto Ace aveva visitato Wano. Inizialmente i due si erano scontrati salvo poi allearsi quando Yamato aveva scoperto che Ace voleva sconfiggere Kaido.

One Piece 1000 ci riporta proprio alla conversazione fra i due in cui Ace profetizzò “accidentalmente” il destino di Rufy, cosa che commosse particolarmente Yamato.

Ace aveva raccontato a Yamato di come giovani pirati si stessero facendo un nome per i sette mari ma ben presto avrebbero dovuto fare largo al suo fratellino. Ace infatti è convinto che suo fratello sarebbe diventato un giorno Il Re dei Pirati e che nessuno degli Imperatori sarebbe stato in grado di opporvisi.

La sequenza si conclude con Yamato commossa e Ace che dice:

Certo, quando Rufy lo disse per la prima volta, ridemmo a crepapelle, ma va bene. Nessun altro può ridere. Crediamo in lui! Credo davvero che possa farcela!

One Piece, il manga

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1000 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 97 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 956 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Hollywood sta producendo una serie televisiva live action con attori reali in carne ed ossa per Netflix. Ecco qui a voi le ultimissime novità in merito.

Eccovi una breve sinossi di One Piece:

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati più bizzarra che ci sia!

A Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli Orchi. Nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, la situazione mondiale comincia a vacillare…

