Tutti noi che abbiamo un animale domestico sappiamo quanto sia terribile separarci da lui: la sua morte ci addolora come quella di un nostro familiare. Per questo, Jomanji, il tempio di Kyoto, ha deciso di collaborare con l’Azienda PET per garantire un degno funerale ai nostri amici animali.

Partnership tra Jomanji e la società PET

La società PET ha sede a Kyoto e ha iniziato a offrire servizi funebri per animali domestici in tutta la regione del Kansai centro-meridionale del Giappone alla fine dello scorso anno. Jomanji è un tempio buddista ben consolidato della setta Jodo Shinshu, situato nella città di Fukuchiyama, nella prefettura di Kyoto. Il 30 dicembre hanno annunciato la loro collaborazione per offrire servizi funebri di qualità per dire addio agli animali domestici amati.

Il direttore del PET, Yu Naohara, ha chiamato questi nuovi servizi funebri per animali domestici servizi Annon (Annon significa “pace” o “tranquillità”) ed è stato ispirato dalla sua esperienza personale: Yu Naohara ha infatti perduto il suo amato animale domestico di famiglia e si è reso conto che non c’è stata abbastanza cura e attenzione nell’organizzare il suo funerale.

I servizi di Annon sono distinguibili dalle altre offerte attuali per tre fattori principali:

un sacerdote buddista condurrà esattamente gli stessi servizi per un animale domestico defunto come farebbero per un essere umano;

un film commemorativo in onore dell’animale domestico defunto sarà realizzato da un videografo professionista;

il servizio funebre includerà autentici accessori per l’altare esclusivi per animali domestici.

Qui sotto il film commemorativo che Annon ha creato per un cane di nome Koko:

I servizi sono pensati non solo per dare un addio rispettoso a un amato membro della famiglia, ma anche per guidare i restanti membri della famiglia a trovare la pace e dare un ultimo saluto all’animale.

Quando si tratta del funerale vero e proprio, un sacerdote buddista terrà il servizio nell’edificio principale del tempio, seguito poi da un’altra cerimonia, questa volta sul terreno, durante la quale le ceneri cremate dell’animale sono messe in un’urna funeraria e consegnate alla sua famiglia.

In questa foto il team principale che guida la partnership. A sinistra: Kosuke Emoto (marketing PET e social media); al centro: Akihide Kimoto (sacerdote buddista); a destra: Yu Naohara (direttore PET).

