Okashi de Tsukuru Bonsai è l’ultima novità, tutta da mangiare e gustare, creata dai giapponesi. Un cioccolato fai-da-te a forma di bonsai, da gustare divertendosi a casa propria!

Okashi de Tsukuru Bonsai – una bontà tutta da gustare

Sì sa che il popolo dei Sol Levante ama i bonsai, ma così tanto da mangiarli, questa sì che è una novità! Okashi de Tsukuru Bonsai (“Creare un Bonsai da una Caramella”), è la nuova creazione dolciaria del produttore di caramelle giapponese Heart’s, abbastanza semplice che chiunque può farlo e non richiede strumenti speciali se non: una tazza, un cucchiaio e uno stuzzicadenti.

Il kit è dotato di tre vassoi di stampaggio, caramelle al cioccolato, “polvere di foglie” (ovvero il colorante alimentare verde) e una “pentola” per metterci il tuo albero una volta finito.

Il procedimento è abbastanza semplice, più di quanto si può pensare. Innanzitutto bisogna impastare i cioccolatini con la mano, premendoli insieme e poi metterli negli stampi per il tronco e in quelli per i rami, aiutandosi con uno stuzzicadenti per raschiare la sezione trasversale liscia. A questo punto bisogna premere gli stampi del tronco insieme e metterli tutti nel congelatore per 30 minuti.

Passati i 30 minuti bisogna togliere i cioccolatini dagli stampi e usarli per assemblare il vostro albero. Una volta fatto, bisogna mettere di nuovo il cioccolato nel congelatore per altri 30 minuti.

Le foglie sono in realtà fatti di pan di spagna alla vaniglia, colorate con il colorante alimentare verde, tutte e due inclusi nel kit. Per farle basta mescolare il colorante in polvere in una tazza con 10 millilitri di acqua con un cucchiaio, unirlo al pan di spagna e poi mettere il tutto nel microonde a 500 watt per 50 secondi e il gioco è fatto!

L’Okashi de Tsukuru Bonsai ha un prezzo di 350 yen (2,77 euro), ma se sei un “giardiniere di dolci” particolarmente entusiasta, puoi anche acquistare un pacchetto di sei kit tramite Amazon Japan!

Dai un’occhiata a questo Bonsai!