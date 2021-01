Xbox Series XS – un nuovo marchio registrato da Microsoft

Il marchio Xbox Series XS è stato ufficialmente registrato dal colosso di Microsoft. Le possibilità, stando all’utenza e agli esperti, sono fondamentalmente due: o la casa ha intenzione di tutelarsi registrando il marchio, o già qualcosa bolle in pentola per una terza console da affiancare a Xbox Series X e S, se non addirittura un piano per il futuro e una generazione mediana, come era accaduto con Xbox One X e Xbox One S.

Ma resta la domanda: se fosse solo una misura cautelare, perché registrare il marchio solo adesso, a quasi due mesi dall’uscita della console? C’è da dire che però una possibile console di nome Xbox Series XS confonderebbe ancora di più l’utenza, dato che la scelta della denominazione già non era stata accolta in modo favorevole da molti.

Xbox Series X – Microsoft punta sul Game Pass

La scarsità di titoli di lancio di Xbox Series X ha fatto sì che Microsoft puntasse quasi tutto sulla notevole offerta dell’Xbox Game Pass. Infatti l’offerta si sta rivelando una delle strategie più riuscite di Microsoft. La casa di sviluppo ha ben pensato di far rientrare nella sua offerta EA Play a partire dal mese di novembre, con diverse dicerie che vedrebbero presto arrivare anche Ubisoft all’interno di questo nutrito catalogo.

EA Play consentiva già su PC di accedere in anteprima a diversi titoli e anche di ottenerne altri a prezzi stracciati. Questo abbonamento aveva già fatto fortuna tra gli utenti PC e riproporlo presso il Game Pass è stata decisamente una mossa vincente. Molti titoli sono orientati al multigiocatore, ma ce ne sono anche tanti altri in singolo in modo da fare la gioia di chiunque. Star Wars Battlefront, Fallen Order, Dragon Age, TitanFall e Battlefield sono solo alcuni dei titoli attualmente disponibili.

