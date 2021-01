Batman, chiarezza sul ruolo di Michael Keaton nel DCEU

Tra i tanti attori che hanno interpretato Batman, Michael Keaton è probabilmente quello cui i fan sono più affezionati.

L’attore sta per tornare a vestire il costume del Cavaliere Oscuro dopo le precedenti esperienze sul set dei film di Tim Burton, ma recentemente si è creata confusione intorno alla presenza dell’attore nel DC Extended Universe.

Tutto nasce dal fraintendimento di una risposta data su Twitter dal reporter Brooks Barnes del The New York Times, che lasciava intendere come Keaton sarebbe stato il protagonista di un secondo franchise sul custode di Gotham City accanto a quello che verrà inaugurato dal film di Matt Reeves con Robert Pattinson.

I fan già sognavano un adattamento della serie Beyond interpretato da Keaton, quando il giornalista ha chiarito come non ci siano altri progetti che coinvolgano l’attore come Batman al di fuori del film The Flash.

Batman in The Flash

The Flash è diretto da Andy Muschietti, regista di IT parti 1 e 2 e del prossimo live action hollywoodiano de L’Attacco dei Giganti, su sceneggiatura ricavata dalla ultima stesura di Christina Hodson (Birds of Prey).

In The Flash Barry Allen correrà attraverso varie dimensioni parallele dove incontrerà versioni alternative degli eroi DC, in una storia liberamente tratta dall’evento DC Comics Flashpoint.

Tra queste versioni differenti degli eroi ci sono anche due Batman: il guardiano di Gotham interpretato da Michael Keaton e quello interpretato da Ben Affleck.

Il regista ha dichiarato che Affleck avrà una parte molto sostanziale nell’impatto emotivo del film; la relazione tra Barry e il Bruce di Affleck porterà un livello di emozione mai visto prima.

Il cast finora confermato include Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck e Billy Crudup; la produzione partirà a breve e l’uscita del film è prevista per il 4 Novembre 2022.

