L’omnibus La morte e il ritorno di Superman, pubblicato il 10 Dicembre 2020 da Panini DC Italia, contiene un errore di stampa per cui manca una tavola doppia contenuta nell’albo originale Superman #75.

L’editore, attraverso Facebook, ha spiegato che risolverà il problema stampando l’albetto in questione completo delle pagine mancanti nell’omnibus:

Nell’omnibus “La morte e il ritorno di Superman”, uscito a fine 2020, per un errore in fase di stampa è saltata la pubblicazione di una doppia pagina, apparsa in origine nell’edizione americana di Superman #75.

Abbiamo a lungo ragionato su come poter rimediare all’inconveniente per offrirvi qualcosa di speciale ed esclusivo.

Stamperemo, per coloro che hanno acquistato (o acquisteranno in futuro) questo Omnibus, Superman #75 adattato in italiano e completo delle pagine mancanti.

Non è tutto, questi albi speciali conterranno inoltre l’autografo di Dan Jurgens.

Se avete comprato in fumetteria il volume “La morte e il ritorno di Superman” potrete ritirare la vostra copia di Superman #75 direttamente nel punto vendita dove avete effettuato l’acquisto.

Se avete acquistato il volume su panini.it, riceverete l’albo direttamente a casa, senza spese aggiuntive.