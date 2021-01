One Piece ha finalmente raggiunto i 1000 capitoli, pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Per festeggiare questa incredibile impresa è stato creato uno spot speciale che celebra questo grande traguardo raggiunto dal manga, che ha debuttato per la prima volta sulle pagine della rivista nel lontano 1997.

Lo spot di One Piece mette bene in mostra i momenti principali della storia, come Rufy che si lancia per la prima volta in mare aperto, Sanji che lascia Baratie alle spalle, il Cappello di paglia che dice addio in segreto alla principessa Vivi ad Alabasta e altro ancora. Di certo lo spot mette bene in mostra quanto la serie abbia significato per i fans di tutto il mondo, impossibile non commuoversi!

Lo spot non è l’unico regalo che i produttori di One Piece hanno regalato ai fans della serie. Un sito Web speciale è stato appena aperto per commemorare tutti gli enormi momenti mostrati in questo spot e altro ancora; inoltre è stato creato un sondaggio in cui i fans possono scegliere il loro personaggio preferito!

Hey, World!#ONEPIECE has reached 1000 chapters! To celebrate we’re holding the 1st global character popularity poll!

Vote 1x per day from anywhere in the world and show love for your fav character!

Welcome to the #WT100 Dawn!

▼VOTEhttps://t.co/yvjujg57W0#ONEPIECE1000LOGS pic.twitter.com/ukE0rDHNfu

— ONE PIECEスタッフ【公式】 (@Eiichiro_Staff) January 4, 2021