Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid è stata lanciata nel 2018 per continuare le storie di Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zapka) quasi 30 anni dopo l’inizio della loro storica rivalità. Nonostante il successo della critica, Cobra Kai non ha trovato una solida base di fan fino a quando non è approdato su Netflix prima della stagione 3 (della quale potete trovare qui la nostra recensione): la serie era stata precedentemente pubblicata esclusivamente su YouTube Premium.

La stagione 3 di Cobra Kai è ora disponibile su Netflix e si ricollega direttamente agli eventi finali della seconda stagione. Con Miguel in ospedale e Robby in fuga dalla polizia, le ricadute della violenta rissa scolastica fra ragazzi di Miyagi-do e Cobra Kai vengono esplorate durante questa stagione. La storia di Cobra Kai si evolve da lì mentre Daniel e Johnny tentano di capire cosa fare, specialmente ora che John Kreese dirige il Cobra Kai. La stagione 3 si sviluppa su un’altra resa dei conti tra i personaggi principali, ma finisce creando una storia che potrebbe essere perfino più importante. Netflix ha già ordinato la stagione 4 di Cobra Kai, ma ora molti si chiedono quanto durerà la serie.

Cobra Kai – Oltre la stagione 4

Con l’uscita della stagione 3, gli showrunner di Cobra Kai Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg hanno preso parte a molte interviste analizzando i nuovi episodi e discutendo di ciò che avverrà in seguito. Durante una recente intervista con TVLine, al trio è stato chiesto cosa ha in serbo per il futuro della serie oltre la stagione 4. Stando alle parole di Heald, sanno dove finirà la storia di Cobra Kai e sperano di avere la possibilità di raccontarla completamente. Ha anche assicurato che il piano è che la storia continui oltre la stagione 4:

“Abbiamo un finale in testa. Ne abbiamo uno da un po’ di tempo, e non è nella quarta stagione. Va ben oltre. Nella nostra mente, abbiamo stagioni di storie che è necessario raccontare prima di arrivare alla fine. Questa sarà una discussione che porteremo avanti con i nostri nuovi partner di Netflix. Possiamo scrivere fino a quella fine che abbiamo in mente? Possiamo sapere che sta arrivando? Non è sempre il caso della televisione e lo rispettiamo. Per ora, continuiamo scrivere con la stessa velocità e seguendo la stessa strada che ci siamo prefissati dall’inizio“.

Anche se il futuro di Cobra Kai oltre la stagione 4 rimane in discussione, si spera che Heald, Hurwitz e Schlossberg vengano informati prima dell’ultima stagione, quando Cobra Kai dovrà finire. Potrebbero avere abbastanza idee perché la serie duri diverse altre stagioni, ma solo se Netflix lo vorrà.

Acquistate Karate Kid 1-4 (Box 4 DVD) QUI!