Jujutsu Kaisen, serie tratta dal webtoon omonimo di Gege Akutami, è uno degli anime più guardati nel palinsesto invernale. I nemici di certo non mancano, ma uno in particolare ha attirato l’attenzione dei fans proprio per il suo strano modo di parlare. Ecco che cosa è stato scoperto da un accanissimo della serie!

Jujutsu Kaisen – lo spirito malefico Hanami

I cattivi di Jujutsu Kaisen non passano di certo inosservati, con la loro intelligenza e, per alcuni, le sembianze quasi umane, nonché i loro infiniti poteri nati proprio dall’essere delle maledizioni. Ma uno in particolare ha attirato l’attenzione per il suo strano modo di parlare. I fans sono riusciti a capire quale fosse questo misterioso linguaggio. Come notato da gfstach su Reddit, lo spirito maledetto non stava parlando una lingua sconosciuta ma, semplicemente, parlava al contrario! La cosa più strana è che viene compreso dai suoi compagni!

Il nome di questo spirito maledetto è Hanami e fa la sua prima comparsa nella prima metà dell’anime, insieme a Geto, Mahito e Jogo e non passerà molto prima che lo vedremo fare la sua mossa.

Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight – il manga

Il manga di Jujutsu Kaisen– Sorcery Fight è scritto e disegnato da Gege Akutami. Pubblicato in Giappone sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel marzo 2018, nonché sul suo sito web MANGA Plus, in Italia i diritti sono stati acquistati dalla Planet Manga.

Itadori Yuji è un ragazzo dall’incredibile possanza fisica, malgrado viva una vita comune da liceale. Per salvare un amico attaccato da una Maledizione, un giorno, ingoia il dito dello Spettro Bifronte, accogliendo così la Maledizione nella sua stessa anima. Condivide da allora il suo corpo con lo Spettro Bifronte. Sotto la guida del più potente degli stregoni, Gojo Satoru, Itadori è ammesso alla Tokyo Metropolitan Technical High School of Sorcery, un’organizzazione che combatte le Maledizioni… e inizia così il racconto eroico di un ragazzo che diviene una Maledizione per esorcizzare le Maledizioni…

La serie ha avuto e sta tutt’ora avendo un grande successo, tanto che, all’uscita del 14° volume, prevista per gennaio, il manga ha venduto 15 milioni di copie!

La prima stagione dell’anime, disponibile su Crunchyroll Italia, è andata in onda nell’ottobre 2020. Prevista la seconda parte della prima stagione dell’anime che partirà dal 15 Gennaio 2021.

Acquista Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight: 0