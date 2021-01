Star Wars The High Republic, trailer di lancio e nuovo manga in arrivo

In Italia debutterà a Giugno per Panini Comics.

Star Wars The High Republic è la nuova linea narrativa che svelerà una era mai esplorata prima della saga ideata da George Lucas quarant’anni fa.

Come sappiamo è una linea che abbraccerà più media per raccontare l’epoca d’oro dei Jedi secoli prima della Skywalker Saga: romanzi e fumetti per tutte le fasce di età, ma anche serie tv come The Acolyte di Leslye Headland che debutterà prossimamente su Disney+.

Tra i nuovi progetti è stato annunciato anche un manga: intitolato The Edge of Balance, è scritto da Shima Shinya su soggetto di Justina Ireland (The High Republic A Test of Courage) ed è disegnato da Mizuki Sakakibara (Tiger & Bunny).

Uscirà per la casa editrice Viz Media e sarà il primo di una serie.

Star Wars The High Republic – a proposito di Edge of Balance

The Edge of Balance seguirà gli avamposti Jedi, che rappresentano un nuovo modo di vedere i guardiani della pace della Galassia.

Come spiega la sceneggiatrice, questi avamposti si trovano su pianeti più piccoli che non hanno una forte presenza della Repubblica; per questo motivo gli Jedi vengono inviati su questi pianeti, così da aiutare.

La Ireland promette che grazie alla sceneggiatura di Shinya The Edge of Balance avrà il sapore autentico di Star Wars e dei manga.

Star Wars The High Republic, i dettagli

Come detto la linea Star Wars The High Republic è ambientata 200 anni prima gli eventi di Episodio I La Minaccia Fantasma, in un tempo in cui i Sith sono estinti e gli Jedi mantengono la pace nella Galassia.

Il progetto prevede tre fasi:

Phase I: Light of the Jedi

Phase II: Quest of the Jedi

Phase III: Trials of the Jedi

Per quanto riguarda i romanzi abbiamo Light of the Jedi di Charles Soule (5 Gennaio 2021), A Test of Courage di Justina Ireland (5 Gennaio 2021), Into the Dark di Claudia Gray (2 Febbraio 2021), The Rising Storm di Cavan Scott (6 Luglio 2021), l’esclusiva per la Cina Vow of Silver Dawn e i nuovi annunciati Out of the Shadows di Justina Ireland e Race to Crashpoint Tower di Daniel José Older.

A Gennaio debutteranno anche le serie a fumetti di Cavan Scott per Marvel Comics e la serie Adventures per IDW (qui le prime pagine con un giovane Yoda); in seguito Cavan Scott e Rachael Stott realizzeranno il graphic novel The Monster of Temple Peak.

In Italia Star Wars the High Republic uscirà per Panini Comics a partire da Giugno 2021.

In apertura il nuovo trailer di lancio.

