Lyon e Le Storie del Mistero è tra i fumetti più letti e acquistati nel 2020, secondo Tuttolibri, l’inserto della Stampa, Lyon si posiziona al decimo posto, battendo persino i due graphic novel di Zerocalcare pubblicati dalla casa editrice Bao Publishing nel corso del 2020: Scheletri occupa la ventiseiesima posizione e A Babbo morto scende alla trentatreesima.

Lyon e Le Storie del Mistero ha venduto 35 mila copie solo nelle prime 48h dal lancio e oltre 50 mila nella prima settimana, diventando un vero e proprio caso editoriale dell’anno appena passato. Non solo. Alla sua uscita il fumetto è riuscito a dominare le classifiche Amazon guadagnandosi la prima posizione!

Il fumetto, critto da Davide Costa e disegnato da Emanuele Virzì, con la supervisione dello stesso Lyon Gamer, è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Lyon, Tom’s Network, una delle più grandi agenzie di Management per webstar in Italia, e Salani Editore.

Il fumetto nasce dalla serie di video di oltre 200 episodi che Lyon condivide quotidianamente sul suo canale YouTube e narra le vicende di Lyon, Anna e Cico alla scoperta dei misteri più spaventosi.

Questa la trama:

Benvenuti tra le pagine delle storie del mistero! Una oscura organizzazione sta architettando qualcosa all’interno dei suoi laboratori. Toccherà a Lyon, alla cara Anna e a Cico scoprire cosa. Quali sono i risultati di alcuni tra i più temibili esperimenti della storia dell’umanità? Chi è prigioniero nelle celle dei sotterranei? Quali maledizioni pendono sulle loro e sulle nostre teste? Ma soprattutto: cosa bolle ancora in pentola? Chi è il vero nemico? Le risposte sono in queste pagine… Forse!

Lyon ci accompagna in un universo di stanze segrete e luoghi pericolosi, abitati da creature incredibili, scienziati e mostri maligni, alla scoperta dei segreti più spaventosi. Età di lettura consigliata: a partire da 12 anni.