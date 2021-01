Justice League Snyder Cut, il regista parla delle scene aggiunte

C’è tanta attesa e aspettative intorno a Justice League Snyder Cut, ovvero l’edizione del film come pensata dal regista Zack Snyder prima di abbandonare la produzione nel 2017 a seguito del suicidio di sua figlia.

Come sappiamo il film durerà 4 ore, conterrà oltre due ore e mezza di scene mai viste e una nuova colonna sonora composta da Junkie XL (Tom Holkenborg).

Snyder non utilizzerà neppure un fotogramma girato da Joss Whedon e attraverso la trasmissione ComicBook Debate ha fatto chiarezza su quali scene aggiunte abbia girato nei mesi scorsi.

Justice League Snyder Cut è composta principalmente dalle riprese effettuate tre anni fa, lavorate in post-produzione per aggiungere tutti gli effetti visivi necessari, che nessuno hai mai visto completamente; inoltre ci sono riprese senza effetti speciali che il regista non vede l’ora che i fan guardino.

Dopo l’annuncio di HBO Max, nel 2020 Snyder ha riunito il cast e la troupe per girare due nuove scene: una di cui non ha ancora svelato i dettagli e una avente per protagonista il Joker di Jared Leto:

Prima di tutto, chiariamo, ci sono tipo due spezzoni che ho aggiunto. Uno che avevo sempre sperato di girare in post ma non avevo mai avuto la possibilità e poi uno, quella scena, con Jared. Questo piccolo pezzo intero con Jared.

In attesa di Justice League Snyder Cut

Zack Snyder dirige Justice League Snyder Cut su sceneggiatura sua e di Chris Terrio (Batman v Superman Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Negli Stati Uniti d’America arriverà a Marzo 2021 sul servizio di video on demand HBO Max come miniserie in quattro parti da un’ora l’una, ma il regista sta premendo per una distribuzione nelle sale (che avrà probabilmente il divieto ai minori per il linguaggio esplicito e le scene violente).

Il cast di Justice League Snyder Cut è composto da Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Henry Cavill (Kal-El / Clark Kent / Superman), Amy Adams (Lois Lane), Gal Gadot (Diana Prince / Wonder Woman), Ezra Miller (Barry Allen / Flash), Jason Momoa (Arthur Curry / Aquaman), Ray Fisher (Victor Stone / Cyborg), Jeremy Irons (Alfred Pennyworth), Diane Lane (Martha Kent), Connie Nielsen (Hippolyta), J. K. Simmons (James Gordon), Ciarán Hinds (Steppenwolf), Joe Morton (Silas Stone), Amber Heard (Mera), Jesse Eisenberg (Lex Luthor), Kiersey Clemons (Iris West), Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Zheng Kai (Ryan Choi), Karen Bryson (Elinore Stone), Julian Lewis Jones (King Atlan), Peter Guinness (DeSaad), Ray Porter (Uxas / Darkseid), Marc McClure (Agente Ben Sadowsky), Jared Leto (il Joker) e Joe Manganiello (Slade Wilson / Deathstroke).

Nell’attesa riguardiamo il suo Batman V Superman: Dawn of Justice