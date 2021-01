L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin – attack on titan) sta per concludere la propria corsa, dopo undici anni di serializzazione.

Kodansha ha annunciato che il manga di Hajime Isayama si concluderà con il capitolo 139 il 9 Aprile 2021 sulle pagine del numero 5 della rivista Bessatsu Shonen Magazine, mentre il volume 34, l’ultimo della serie, verrà commercializzato il 9 Giugno 2021 nelle librerie del Giappone.

Hajime Isayama commenta la conclusione de L’Attacco dei Giganti

Il maestro Isayama ha commentato come avesse detto 8 anni fa di voler concludere la serie entro 3 anni e che ora è in grado di mantenere quella parola.

Ha sottolineato come il ripensamento dei piani originali non sia stato dovuto alle pressioni della casa editrice, si augura che i lettori continueranno a godersi il manga fino alla fine e che si impegnerà al massimo fino al finale.

Ricordiamo che il maestro Isayama ha iniziato l’avventura editoriale dei Giganti il 9 Settembre 2009 sul primo numero della rivista Bessatsu Shonen Magazine; il capitolo 136 uscirà il 9 Gennaio 2021.

In Italia è pubblicato da Planet Manga.

L’Attacco dei Giganti, la stagione finale dell’anime

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Garo the Animation, Kakegurui) dirige L’Attacco dei Giganti Stagione Finale presso lo studio MAPPA (Jujutsu Kaisen) su sceneggiature supervisionate da Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mob Psycho 100).

Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) si occupa del character design, mentre Hiroyuki Sawano (Aldnoah Zero, Gundam UC) compone la colonna sonora, questa volta affiancato da Kohta Yamamoto.

Almeno per il momento la stagione è prevista in 16 episodi.

In Italia è in corso di diffusione sia in simulcast sia in simuldub su VVVVID e Amazon Prime Video.

“Il gigante ha continuato incessantemente a cercare la libertà. Ha combattuto per la libertà.

Il suo nome è Gigante d’Attacco.” Al di là del muro viene finalmente svelata la verità. Finora l’umanità ha compiuto dei sacrifici immensi, ma bisogna continuare ad andare avanti. Sono passati sei anni dall’attacco del Gigante Colossale.

Il Corpo investigativo conduce un’indagine al di fuori del Wall Maria.

“Fuori dalle mura c’è il mare, e il mare significa libertà. Almeno è così che ho sempre creduto…”.

Ma il mare che gli esseri umani hanno raggiunto per la prima volta… sarà veramente sinonimo di libertà?

Inizia a collezionare il manga