La serie animata di Black Clover, prodotta da Studio Pierrot (Naruto), ha esordito in Giappone nel 2017 e ad oggi conta 158 episodi trasmessi. L’anime è ovviamente ancora in corso e in Italia è possibile guardarla con sottotitoli in italiano e legalmente attraverso la piattaforma streaming on-demand di Crunchyroll.

ASPIRAZIONI, RIVALITÀ, SFIDE A SUON DI INCANTESIMI Nato senza abilità magiche, deriso da tutti, il giovane protagonista di questo avvincente fantasy non intende piegarsi al destino e coltiva un sogno… In un mondo dove la magia è tutto, lui vuole diventare il più potente dei maghi!