Justice League Snyder Cut arriverà su HBO Max soltanto a Marzo, ma a quanto pare Kevin Smith, apprezzato regista e sceneggiatore di film e comics come Clerks – Commessi e Green Arrow impegnato nella nuova serie animata su He-Man, conosce già il finale del film di Zack Snyder.

Durante il podcast Fatman Beyond, il regista ha stuzzicato i fan dicendo che il finale del film non porta affatto a un vicolo cieco narrativo come lasciato intendere dai vertici di WarnerMedia — dichiarazioni che hanno scatenato la campagna Restore the SnyderVerse su Twitter.

Ha infatti così commentato il finale del film, spiegando come lasci aperta la strada per ulteriori progetti:

Sono venuto a sapere che il finale che lui ha pensato per la Snyder Cut non è molto un cul-de-sac, porta a strani dintorni, ma non è un cul-de-sac. Puoi fot—ente proseguire con la storia sulla base di quanto ho sentito da un amico.

Non ci resta che aspettare l’uscita del film.

Aspettando Justice League Snyder Cut

Justice League Snyder Cut, come sappiamo, è la versione del film come originariamente pensato dal regista Zack Snyder.

Negli Stati Uniti d’America arriverà a Marzo 2021 sul servizio di video on demand HBO Max come miniserie in quattro parti da un’ora l’una, ma il regista sta premendo per una distribuzione nelle sale (che avrà probabilmente il divieto ai minori per il linguaggio esplicito e le scene violente).

Rispetto alla versione cinematografica rimaneggiata da Joss Whedon, la director’s cut di Snyder conterrà oltre due ore e mezza di scene inedite (qui un assaggio con Wonder Woman, mentre Jared Leto nicchia) e una nuova colonna sonora composta da Junkie XL (Tom Holkenborg), che nel montaggio di Whedon è stato sostituito da Danny Elfman.

Zack Snyder dirige Justice League Snyder Cut su sceneggiatura sua e di Chris Terrio (Batman v Superman Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

