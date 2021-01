I fan chiedono il ripristino dello SnyderVerse a gran voce, ma Zack Snyder non sembra interessato a girare altri film dopo aver completato la sua versione di Justice League.

Intervenuto al programma ComicBook Debate su YouTube per parlare della Snyder Cut di Justice League, il regista ha infatti dichiarato che, nonostante sia noto come inizialmente avesse dei piani per realizzare cinque film del DC Extended Universe, ora è occupato su nuovi progetti — come Army of the Dead per Netflix.

Il regista trova che sia stupefacente come i fan abbiano tanta fiducia nella sua visione dell’universo cinematografico DC e non vede l’ora che possano vedere la sua versione di Justice League così che “possano bere davvero l’intero elisir della Justice League”, ma non ha in previsione di continuare.

Lascia tuttavia una porta aperta, visto che non avrebbe mai pensato di avere la possibilità di completare la sua Justice League.

Zack Snyder e il DCEU

Zack Snyder ha tenuto a battesimo il DC Extended Universe con il film L’Uomo d’Acciaio del 2013; il film successivo del regista è stato Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016, il passo successivo avrebbe dovuto essere Justice League, completato da Joss Whedon poiché Snyder è stato colpito da una tragedia famigliare nel Marzo 2017.

La Justice League di Zack Snyder

Justice League Snyder Cut, come sappiamo, è la versione del film come originariamente pensato dal regista Zack Snyder.

Negli Stati Uniti d’America arriverà a Marzo 2021 sul servizio di video on demand HBO Max come miniserie in quattro parti da un’ora l’una, ma il regista sta premendo per una distribuzione nelle sale (che avrà probabilmente il divieto ai minori per il linguaggio esplicito e le scene violente).

Rispetto alla versione cinematografica rimaneggiata da Joss Whedon, la director’s cut di Snyder conterrà oltre due ore e mezza di scene inedite (qui un assaggio) e una nuova colonna sonora composta da Junkie XL (Tom Holkenborg), che nel montaggio di Whedon è stato sostituito da Danny Elfman.

Zack Snyder dirige la miniserie su sceneggiatura sua e di Chris Terrio (Batman v Superman Dawn of Justice, Star Wars L’Ascesa di Skywalker).

Nell’attesa riguardiamo il suo Batman V Superman: Dawn of Justice