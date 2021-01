Diventata ormai ufficialmente la casa dei prodotti originali DC Comics, la piattaforma HBO Max si prepara a rendere ulteriormente felici i fan. Il servizio presto accoglierà in streaming Justice League Snyder Cut, richiestissimo dagli spettatori, così come un sequel per Batman: The Animated Series.

Stando a quanto riporta Daniel Richtman (addetto ai lavori, non nuovo nell’anticipare progetti) HBO Max starebbe lavorando allo sviluppo di un sequel per l’amata serie animata di Batman. Gli episodi della serie sono attualmente disponibili in streaming, pronti per essere rivisti in attesa proprio di un sequel.

Al momento non c’è nulla di confermato, ma già il solo rumor porterà entusiasmo tra tutti i fan, molto affezionati al prodotto animato.

Batman: The Animated Series, le informazioni sulla serie

Batman: The Animated Series, composta da 85 episodi, è una serie animata creata da Bruce Timm ed Eric Radomski, la prima inserita nella continuity ufficiale del DC Animated Universe.

Negli USA, è stata trasmessa per la prima volta su Fox Kids nel ’92, mentre nel nostro paese è arrivata un anno dopo, addirittura su Canale 5. Questa la trama generale per la serie:

Un misterioso e folle criminale che si fa chiamare Spauracchio sta prendendo di mira l’Università di Gotham. Indagando, Batman scopre che l’ex professore Jonathan Crane, cacciato dall’ateneo, sta cercando di vendicarsi.

Sin dal suo esordio, Batman: The Animated Series è diventata un vero e proprio cult, che ha ispirato diverse altre serie (tra cui anche quella spin-off Batman of the Future), film e fumetti; l’atmosfera e il tono dark hanno influenzato parecchio anche la serie di videogiochi Rocksteady dedicata al Cavaliere Oscuro, Batman: Arkham.

La critica considera inoltre, da sempre, il prodotto come una delle migliori serie animate mai create per la televisione; non sorprende dunque che HBO Max voglia investire nella produzione di un sequel.

