Le uscite manga J-POP dell’8 Gennaio 2021 vedono il recupero della seconda novel della serie The Promised Neverland (inizialmente prevista per il 23 Dicembre 2020), accompagnata dai nuovi volumi di serie piccanti come Super HxEros e World’s End Harem.

A seguire, dal sito web ufficiale della casa editrice, tutte le uscite manga J-POP dell’8 Gennaio 2021; qui possiamo rileggere gli annunci di Lucca Changes 2020.

Le uscite manga J-POP dell’8 Gennaio 2021

The Promised Neverland – Novel 2 Ricordi

di Nanao, Kaiu Shirai, Posuka Demizu

€ 12,00

Dopo il successo di “Una lettera da Norman” ecco il nuovo romanzo inedito di The Promised Neverland, che svela fatti e retroscena mai narrati nel manga! Nella notte della fuga degli orfani da Grace Field, Isabella e Krone ricordano la loro giovinezza e il loro duro percorso come madri, quando i loro giorni potevano ancora dirsi innocenti.

Hell’s Paradise – Jigokuraku 8

di Yuji Kaku

€ 5,90

Avversari assetati di sangue, mostri demoniaci, tradimenti e azione esplosiva: uno shonen che vi lascerà a bocca aperta! Gabimaru e Chobe, che avevano perso sé stessi a causa dell’uso eccessivo del Tao, riescono a tornare alla normalità grazie all’intervento di Sagiri e Touma. Chobe, catturato e imprigionato nel covo dei Tensen, inizia a capire qualcosa di più su di loro…L’Horai sta per cadere nel caos più totale!

Land Of The Lustrous 5

di Haruko Ichikawa

€ 7,50

In un futuro lontano, il mondo è popolato da gemme: ventotto pietre preziose dalle fattezze umane, forti ma delicate, in grado di rigenerarsi anche se in frantumi. La loro vita è una lotta eterna contro gli abitanti della Luna, che vogliono usarne i corpi per fabbricare armi e gioielli. Una battaglia in cui non c’è posto per Phos, troppo fragile per combattere, ma alla costante ricerca della risposta al mistero dell’esistenza…

Super HxEros 4

Di Ryouma Kitada

€ 6,50

Nel nascondiglio del Genmuchu, Retto si imbatte nelle HxEros della sede di Tokyo, Shiko e Moena. Le ragazze intendono eliminare Chacha e lanciano una sfida a Retto che, per il violento attacco di Shiko, si ritrova sull’orlo di far esplodere la propria energia H!

World’s End Harem 10

dDi Link e Kotaro Shono

€ 6,50

Un thriller ad alto tasso erotico ambientato nel futuro Shota, da solo con Akira per la prima volta dopo molto tempo, asseconda l’audace richiesta della ragazza, ma anche lui ha qualcosa da chiederle. Nel frattempo, Reito e le ragazze partono per Losania per incontrare la granduchessa ma, appena arrivati, accade l’impensabile…La fine del mondo non è mai stata così sexy!

Rikudo 21 di 23

di Toshimitsu Matsubara

€ 6,00

Come un K.O. inaspettato e violento, anche questo nuovo volume colpisce duro! Riku sta scoprendo che sul ring incontrerà altri come lui, disposti a tutto per vincere e brutali anche quando l’incontro non lo richiede. La sua motivazione sarà abbastanza forte?

Killing Stalking Season III 5

Di Koogi

€ 9,90

Per la prima volta al mondo su carta! Il rapporto tra Bum e Sangwoo è intricato e in continua evoluzione. La gentilezza di Sangwoo fa pensare che tra i due stia finalmente per nascere qualcosa, ma sarà davvero così? I traumi del passato vengono a galla, insieme a nuovi misteri, nuovi cadaveri, nuove rivelazioni…

Acquista The Promised Neverland La canzone dei ricordi