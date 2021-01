Vi riportiamo le uscite Editoriale Cosmo di gennaio 2021, direttamente dalla pagina Facebook della casa editrice.

Le uscite Editoriale Cosmo di gennaio 2021

GEARS OF WAR 5 UN MONDO ARIDO

Autore: Karen Traviss, Joshua Ortega, Pop Mhan, Leonardo Manco e Colin Wilson Collana: Cosmo Fantasy 56 Pagine: 128pp. colore

Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato Codice: 9788869119

IL FUMETTO UFFICIALE DELLO SPARATUTTO DELLA EPIC GAMES! – Facendo da ponte fra Gears of War 1 e 2, ecco le vicende che vedono protagonista Marcus Fenix e la squadra Delta nella battaglia contro le feroci locuste! L’universo dello sparatutto Epic Games si arricchisce di nuovi dettagli e retroscena dei suoi protagonisti nella disperata lotta della sopravvivenza dell’umanità.

THE ART OF THE LAST OF US PARTE II

Autore: Ian Tucker Collana: Cosmo Comics Deluxe

Pagine: 208 pp. colore Formato: 21×29,7cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970359 Prezzo: 29,90€

L’ARTBOOK DEL VIDEOGAME BESTSELLER DELL’ANNO – Nato dalla collaborazione tra Dark Horse Comics e gli sviluppatori di Naughty Dog, The Art of The Last of Us Parte II raccoglie in oltre 200 pagine di illustrazioni e approfondimenti tutto ciò che c’è da sapere sull’omonimo videogame bestseller.

CUPHEAD 1 – IL CURIOSO VA ALL’INFERNO

Autore: Zack Keller, Shawn Dickinson e Kristina Luu

Collana: Cosmo Fantasy 55 Pagine: 80pp. colore Formato: 17x26cm

Rilegatura: brossurato Codice: 9788892970335 Prezzo: 12,90€

LE AVVENTURE A FUMETTI DEL VIDEOGAME DI CULTO – Direttamente dall’omonimo videogame, la prima graphic novel che ne espande l’universo con i protagonisti Cuphead e Mugman e l’inconfondibile stile che ricorda i cartoon anni ‘30. Dopo aver fatto incetta di premi grazie al suo stile unico, Cuphead approderà nel 2021 in una serie animata su Netflix!

THE ART OF CUPHEAD

Autore: Eli Cymet, Tyler Moldenhauer, Chad Moldenhauer e

Jared Moldenhauer Collana: Cosmo Comics Deluxe

Pagine: 272 pp. colore Formato: 21×29,7cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970342 Prezzo: 29,90€

L’ARTBOOK UFFICIALE DELL’ICONICO VIDEOGAME DALL’ANIMO VINTAGE – Un artbook che è una vera e propria gemma, sia per gli appassionati del videogame Cuphead e del suo iconico look retrò, sia per gli amanti dello stile inconfondibile dei cartoon degli anni ‘30. Studi preliminari, bozzetti, storyboard e materiale ancora inedito fanno di questo volume un must!

SAVAGE DRAGON 13 TEMPI DISPERATI

Autore: Erik Larsen Collana: Savage Dragon 13 Pagine: 128pp. colore

Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato Codice: 9788869119743

Prezzo: 14,90€

CONTIENE SAVAGE DRAGON 64-69, INEDITI IN ITALIA! – Un volume al cardiopalma ricco di colpi di scena per Dragon! L’armatura di Overlord deve essere distrutta, mentre i nemici sembrano non finire mai di bussare alla porta!

DOCTOR WHO 5 DODICESIMO DOTTORE LE PROVE DEL TEMPO PARTE 2

Autore: Richard Dinnick, Brian Williamson, Pasquale Qualano,

Edu Menna e Marcelo Salaza Collana: Doctor Who 5

Pagine: 112pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970199 Prezzo: 13,90€

LE AVVENTURE A FUMETTI DELLA SERIE TV DEL DOTTOR WHO – Nella prima comparsa nella serie a fumetti del Dottore del suo alleato Bill, il Tardis si schianta nel cuore di un accampamento vichingo! Ma si tratta di tutt’altro che una lezione interattiva di storia, poiché tutti gli indizi sembrano indicare che una terrificante forza aliena abbia preso il controllo di tutto quanto. E mentre le nevi si sciolgono, il Dottore realizza che è prossimo al rivedere una sgradita conoscenza del suo passato…

JUDGE DREDD: I GIUDICI OSCURI – LA CADUTA DI TERRAMORTA 2

Autore: Kek-W e Dave Kendall Collana: Cosmo Comics 106

Pagine: 96pp. colore Formato: 17x26cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970274 Prezzo: 12,90€

UN VOLUME FONDAMENTALE DAL PUNTO DI VISTA STORIOGRAFICO E DOCUMENTATIVO SUI FUMETTI DEGLI ANNI QUARANTA – Dalla sua creazione nel 1941, Wonder Woman è stata un brillante esempio di femminismo e di forza del genere femminile. Ma quale era il suo ruolo durante la Seconda guerra mondiale? Wonder Woman: Gli anni della Guerra 1941-1945 descrive in dettaglio come abbia usato la sua super velocità, la sua forza e il suo lazo durante il conflitto bellico per portare pace e giustizia in un mondo turbolento.

WEIRD TALES PRESENTA: SHERLOCK HOLMES E IL NECRONOMICON 1

Autore: Sylvain Cordurié e Laci Collana: Cosmo Serie Blu 100

Pagine: 96pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970397 Prezzo: 5,90€

IN QUESTO NUMERO DI ANNIVERSARIO, PRESENTIAMO LA NUOVA EDIZIONE INTERAMENTE A COLORI DI UNO DEI NOSTRI MAGGIORI SUCCESSI EDITORIALI PRESENTATO BEN CINQUE ANNI FA E PRESSOCHÉ INTROVABILE! – Durante una missione nell’Artico, Holmes e i suoi compagni di viaggio trovano una reliquia maledetta che potrebbe sconvolgere il mondo come lo conosciamo… un libro!

I GRANDI MAESTRI SPECIAL: CORRADO MASTANTUONO CARGO TEAM

Autore: Corrado Mastantuono Collana: Cosmo Serie Gialla 100

Pagine: 144pp. b/n Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970366 Prezzo: 5,90€

SAGA DI FANTASCIENZA SCRITTA DA ARCANGELO STIGLIANI E RACCOLTA INTEGRALMENTE IN QUESTO SPECIALE IMPERDIBILE – Lui è uno dei più importanti autori internazionali, il disegnatore più eclettico del mondo capace di realizzare indistintamente Topolino e Tex con la stessa incredibile maestria. Tuttavia agli inizi degli anni Novanta, Corrado Mastantuono stava iniziando a muovere i primi passi nel mondo del fumetto grazie alle collaborazioni con la casa editrice Comic Art e proprio su l’Eternauta uscirono le prime storie che ne misero in luce le potenzialità.

I GRANDI MAESTRI 55: TOPPI 27 – FINALE

Autore: Sergio Toppi Collana: Gli albi della Cosmo 62

Pagine: 96pp. colore Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970410 Prezzo: 5,90€

ULTIMO NUMERO DELL’EDIZIONE IN FORMATO “POPOLARE” DI ALCUNE FRA LE MIGLIORI STORIE IDEATE DAL GRANDE MAESTRO DEL FUMETTO ITALIANO – Una serie di racconti brevi ispirati ai viaggi che non possono mancare nella collezione dei veri appassionati.

I PROTAGONISTI DEL FUMETTO ITALIANO 3 BRACCIO DI FERRO

Collana: I Grandi Maestri 47 Pagine: 144pp. b/n

Formato: 16x21cm Rilegatura: brossurato

Codice: 9788892970403 Prezzo: 5,90€

ALCUNE DELLE MIGLIORI AVVENTURE SCRITTE E DISEGNATE DALLA CREMA DEGLI AUTORI ITALIANI DELL’EPOCA – Una selezione di storie al fulmicotone, curata dal super

esperto Luca Boschi.

STEVE CANYON: STRISCE DOMENICALI E GIORNALIERE 5 1951-1952

Autore: Milton Caniff Pagine: 344pp. colore Formato: 28x21cm

Rilegatura: cartonato Codice: 9788869119514 Prezzo: 44,00€

UN CLASSICO DEL FUMETTO AMERICANO, GIUNTO AL QUINTO VOLUME DELLA SUA

COLLANA, SCRITTO E DISEGNATO DA MILTON CANIFF, UNO DEI PIÙ GRANDI AUTORI DI FUMETTI DI TUTTI I TEMPI – L’eroe dalla mascella squadrata di Milton Caniff è tornato in

Oriente per attraversarlo con vecchi amici e nuovi nemici. Doe Redwood e la famiglia Hall riappaiono sulla scena, così come un altro giovane amico che sta lavorando parecchio per diventare grande…

SUPERMAN: THE GOLDEN AGE DAILIES 2 1944-1947

Autore: Jerry Siegel, Alvin Schwartz e Wayne Boring

Pagine: 176pp. colore Formato: 24x31cm Rilegatura: cartonato

Codice: 9788869119507 Prezzo: 42,00€

VOLUME DELLE TAVOLE DOMENICALI DI SUPERMAN CHE RACCOGLIE QUASI 180 PAGINE

MAI RISTAMPATE PRIMA – Queste tavole, apparse a partire dall’11 agosto 1946 fino

al 16 ottobre 1949, colmano un altro grande vuoto nel mito di Superman. In diciotto avventure, i viaggi di Superman lo portano in giro per il mondo, oltre che attraverso il tempo e lo spazio. L’uomo d’acciaio risolve il caso dei Curiosity Crimes, diventa rivale degli affetti di Cleopatra nell’anticoEgitto, viene esposto alle radiazioni che lo trasformano in

Superbabe… È il classico Superman scritto da Jerry Siegel e Alvin Schwartz e disegnato da Wayne Boring.

TERRY E PIRATI VOL.5 1943-1944

352 pp, cartonato, 45,00€

