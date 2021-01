Il film Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins è stato annunciato il 10 Dicembre 2020 in occasione della giornata annuale dedicata agli azionisti Disney.

Sono pochi i dettagli sul film, tra quelli diffusi nella presentazione sul sito ufficiale di Star Wars e le dichiarazioni della regista al momento impegnata nella campagna promozionale di Wonder Woman 1984.

In questi giorni si stanno rafforzando le supposizioni che vogliono nel cast del film Chris Pine, attore che con la regista ha collaborato nei film di Wonder Woman nella parte di Steve Trevor e nella serie tv I Am the Night.

Speculazioni nate a seguito della recente dichiarazione dell’attore di aver parlato del film con la regista e di conoscerne la trama, ricollegata a interviste del 2019 in cui la regista affermava che avrebbe lavorato ancora molto in futuro con l’attore anche se non dovesse prendere parte a Wonder Woman 3.

A proposito di Star Wars Rogue Squadron

Star Wars Rogue Squadron ha lo stesso titolo di una serie di videogame sviluppati da LucasArts e Factor 5 e pubblicati per PC e console Nintendo dal 1998, da cui sono stati tratti anche romanzi e fumetti.

Intervistata da IGN, la regista ha chiarito il rapporto tra il suo film e i videogiochi affermando che racconterà una storia originale piuttosto che un adattamento diretto degli altri media.

Patty Jenkins ha infatti affermato che il film sarà influenzato dai giochi e dai libri, che renderà omaggio a quello che è venuto prima, ma sarà una storia originale per la quale è molto entusiasta.

La regista metterà in Star Wars Rogue Squadron una parte importante della propria esperienza personale, essendo figlia di un pilota caduto servendo la patria, bilanciando “l’azione e il cuore” grazie alla sua visione artistica.

Il film arriverà nei cinema a Natale 2023.

In attesa del film giochiamo a Star Wars: Squadrons