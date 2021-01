Se siete giocatori PC, sarete contenti di sapere che è stata sviluppata una mod per giocare a Cybepunk 2077 in terza persona. Potete scaricarla da qui, nel caso siate interessati. Autore di questa mod richiesta a gran voce è l’utente sarunama, che l’ha resa disponibile appena due giorni fa, con un’ultima revisione (ad oggi), risalente a ieri 3 gennaio.

Nonostante ancora dei piccoli problemi, la mod funziona perfettamente, sebbene ci si aspetta verrà migliorata nel corso dei prossimi giorni fino a diventare del tutto naturale. Di fatto, la telecamera ha una posizione ancora non del tutto “stabile” e alcuni giocatori potrebbero ancora incappare in problemi di qualsiasi tipo. Ma del resto, trattandosi di un progetto amatoriale e soprattutto richiesto a gran voce, non possiamo che elogiare sarunama per il lavoro svolto su Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 – ancora problemi legati al gioco

Avevamo recensito Cyberpunk 2077 qui. A distanza di ormai quasi un mese dal lancio, il gioco risulta ancora pieno di problemi su PC e non ottimizzato per le vecchie console PS4 e Xbox One. Migliore la situazione generale invece con la retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X. Ma quand’è che CD Projekt RED riuscirà a risolvere tutti i problemi?

Per cercare di calmare un po’ gli animi, lo sviluppatore polacco ha già annunciato l’arrivo di DLC gratuiti a partire da questo mese, sebbene non si sappiano ancora ulteriori informazioni al riguardo. Ma basterà davvero questo a calmare gli animi per uno dei giochi più attesi degli ultimi anni?

Proprio recentemente la casa polacca è stata chiamata in corte negli Stati Uniti per via delle lamentele riguardo il titolo, dopo che aveva portato PS4 e Xbox One a letteralmente abbandonarlo, rimuoverlo dai negozi digitali ed elargire numerosissime richieste di risarcimento all’utenza. La situazione dunque sembra ancora esplosiva per lo studio di sviluppo e dopo la fama che si era faticosamente costruito grazie alla trilogia di The Witcher, pare che sia in parte riuscito ad abbatterla in pochissimo tempo.

