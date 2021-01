L’Attacco dei Giganti Stagione Finale si comporrà, come abbiamo avuto già modo di riportarvi, di 16 episodi (ma la trasposizione potrebbe proseguire con ulteriori cour o con un film animato conclusivo).

La rete tv giapponese NHK ha pubblicato i titoli degli episodi 5-8 dell’anime, accompagnati dalle rispettive date di messa in onda:

Episodio 5, 11 Gennaio 2021: Dichiarazione di Guerra;

Episodio 6, 18 Gennaio 2021: Il Gigante Martello d’Arme;

Episodio 7, 25 Gennaio 2021: Assalto;

Episodio 8, 2 Febbraio 2021: Il proiettile dell’Assassino.

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale, lo staff

Yuichiro Hayashi (Dorohedoro, Garo the Animation, Kakegurui) dirige L’Attacco dei Giganti Stagione Finale presso lo studio MAPPA (Jujutsu Kaisen) su sceneggiature supervisionate da Hiroshi Seko (Ajin, Vinland Saga, Mob Psycho 100).

Tomohiro Kishi (Dorohedoro, 91 Days) si occupa del character design, mentre Hiroyuki Sawano (Aldnoah Zero, Gundam UC) compone la colonna sonora, questa volta affiancato da Kohta Yamamoto.

Come detto in apertura, almeno per il momento la stagione è prevista in 16 episodi; ma non è escluso che possa proseguire suddivisa in più parti come successo con Sword Art Online Alicization War of Underworld.

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale, la sinossi

L’Attacco dei Giganti Stagione Finale è in corso di diffusione sia in simulcast sia in simuldub su VVVVID e Amazon Prime Video.

Dynit presenta così la trama della serie:

“Il gigante ha continuato incessantemente a cercare la libertà. Ha combattuto per la libertà.

Il suo nome è Gigante d’Attacco.” Al di là del muro viene finalmente svelata la verità. Finora l’umanità ha compiuto dei sacrifici immensi, ma bisogna continuare ad andare avanti. Sono passati sei anni dall’attacco del Gigante Colossale.

Il Corpo investigativo conduce un’indagine al di fuori del Wall Maria.

“Fuori dalle mura c’è il mare, e il mare significa libertà. Almeno è così che ho sempre creduto…”.

Ma il mare che gli esseri umani hanno raggiunto per la prima volta… sarà veramente sinonimo di libertà?

