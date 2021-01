Toshihiro Nagoshi è noto principalmente perché ha creato la saga di Yakuza (qui trovate la mia entusiastica recensione dell’ultimo capitolo della serie, Like a Dragon). Tuttavia, in passato ha lavorato anche ad altri titoli, fra cui il simulatore di guida F-Zero.

La saga ha subito una battuta d’arresto, poiché gli ultimi giochi risalgono al 2003 e al 2004; il più popolare fra questi è F-Zero GX per GameCube. Nel corso dei 17 anni trascorsi da allora, l’unica volta che abbiamo potuto vedere qualcosa di relativo al franchise è stata quando in Smash Bros. sono stati aggiunti Captain Falcon e un livello progettato intorno a una pista. Ora sembra essere troppo tardi per un revival del franchise, ma se Nintendo lo farà mai, c’è un ex produttore che sarebbe felice di prendere parte al progetto. In un’intervista con Red Bull France, Toshihiro Nagoshi stava chiacchierando dell’ultimo titolo della serie Yakuza, Like a Dragon (che altro non è se non la traduzione letterale del titolo originale della saga in giapponese, Ryu Ga Gotoku, “Come un Drago”) quando è emerso l’argomento di F-Zero.

Qu8i di seguito, un estratto dall’intervista:

“Eri un produttore di F-Zero GX, che fino ad oggi è ancora considerato un classico e probabilmente uno dei migliori giochi di corse mai realizzati. Saresti disposto a lavorare di nuovo su F-Zero se Nintendo te lo chiedesse? Il gioco sarebbe difficile come il suo predecessore? Mmh… Mettendo da parte la possibilità che ciò accada, devo ammettere che ho molto affetto per F-Zero GX. Se l’opportunità si presentasse, non sarei contrario. E in questo caso, vorrei fare un gioco con una sfida. Presumo che se Nintendo vuole solo un gioco di corse ‘divertente e accessibile’, ha già Mario Kart per quello.

Sarebbe divertente vedere Toshihiro Nagoshi tornare e creare un titolo di corse per Nintendo, ma ha ragione quando afferma che la società ha chiaramente deciso anni fa di dedicare più spazio alla serie di Mario Kart piuttosto che sviluppare un nuovo titolo F-Zero. A meno che qualcuno non abbia l’idea di voler riportare l’IP nuovamente in primo piano, è quasi certo che ci sarà solo Mario Kart 9 su qualunque sarà la prossima console Nintendo.

