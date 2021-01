Alcuni fan del film d’animazione vincitore dell’Oscar Spider-Man: Into the Spider-Verse hanno ricreato una scena iconica del fantastico film di animazione in live-action, attirando in questo modo le attenzioni di moltissimi utenti in giro per il mondo. Fra questi, è incluso anche uno dei registi del film.

La scena ricreata in live-action estratta da Spider-Man: Into the Spider-Verse è stata condivisa su Twitter da Jenoah Bush, il quale la introduce brevemente con queste parole:

“Nuova scena ricreata da Spider-Man: Into the Spider-Verse con mio zio! Sono un fan di Spider-Man sin da quando ero bambino, per cui è stato divertente girare queste scene“.

La scena in questione è quella in cui il protagonista principale ella storia, Miles Morales, e suo zio, Aaron Davis, tirano fuori la vernice spray per creare un murale molto elaborato e colorato; questa scena ha luogo poco prima che Miles venga morso dal ragno radioattivo che gli concederà i suoi superpoteri e potete trovare uno screenshot che immortala questo momento qui di seguito:

E ora, godetevi il video nel quale Jenoah Bush ripropone la medesima scena in live-action recitando insieme a suo zio. Come potete vedere, il video ha attirato l’attenzione del co-regista di Into the Spider-Verse Peter Ramsey, che lo ha ricondiviso a sua volta, aggiungendo:

“Solo … wow. Continua, Miles!“.

Diretto da Peter Ramsey al fianco di Bob Persichetti e Rodney Rothman, Spider-Man: Into the Spider-Verse è uscito nelle sale nel dicembre del 2018 e ha vinto il premio come miglior film d’animazione sia ai Golden Globe che agli Academy Awards. Un sequel dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nell’ottobre del 2022 e sarà diretto dal regista Joaquim Dos Santos, con David Callaham alla sceneggiatura e Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal nuovamente come produttori. È in lavorazione anche uno spin-off con i personaggi di Gwen Stacy, Jessica Drew e Cindy Moon.

Acquistate Spider-Man: Into the Spider-Verse – The Art of the Movie QUI!