Dokyuu Hentai HxEros si concluderà, come sappiamo, a Febbraio all’interno del mensile Jump SQ di Shueisha.

Le vicende della serie, però, potrebbero non essere destinate a esaurirsi con il capitolo conclusivo dell’opera.

Nello spazio dedicato ai commenti degli autori, infatti, il maestro Ryoma Kitada ha invitato i fan a restare in attesa poiché HxEros continuerà sotto qualche altra forma in futuro.

A proposito di Dokyuu Hentai HxEros

Ryoma Kitada serializza Dokyuu Hentai HxEros sulle pagine di Jump SQ. dal 2 Maggio 2017; il volume più recente è l’11, uscito il 4 Novembre scorso nelle librerie del Giappone anche in edizione limitata con OVA in allegato.

Il volume 12 uscirà il 4 Marzo 2021 e sarà anch’esso disponibile in una edizione speciale con un episodio animato originale allegato.

In Italia, come detto, la serie è in corso di pubblicazione per J-POP Manga (qui potete leggere la nostra recensione del volume 1):

Il pianeta Terra è stato invaso! Una misteriosa civiltà di alieni parassiti, i Kiseichu, vuole depredare la razza umana della cosiddetta “Energia H”, l’energia erotica, privandola del desiderio di vivere e portandola all’estinzione. La situazione è critica e, per raddrizzarla, lo studente Retto Enjo dovrà, ehm, unirsi all’ultima linea di difesa contro la minaccia dei Kiseichu: l’organizzazione HxEros, un gruppo di eroi composto da quattro splendide ragazze. Con l’aiuto del dispositivo HxEros, i cinque giovani useranno il potere di Ecchi (H) e il potere erotico (Ero) per salvare la Terra dalla devastante libido dei mostri invasori!

Il manga ha dato origine a una serie animata prodotta dallo studio Project No.9 (Momo Kyun Sword, Shironeko Project: Zero Chronicle) che è andata in onda per 12 episodi dal 3 Luglio al 26 Settembre 2020.

L’anime è ancora inedito nel nostro Paese.

