Appena qualche giorno fa vi avevamo parlato di un nuovo marchio registrato da Bethesda. Oggi la conferma che il team sia al lavoro ad un nuovo gioco arriva direttamente da Phil Spencer del team Xbox. Questo ha fatto pensare che si tratti dunque di un’esclusiva Microsoft, in lavorazione in seguito all’acquisizione della compagnia Zenimax.

Tutti i fan si sono subito immaginati un possibile Fallout 5, e può darsi che il nome trapelato in rete nella scorsa settimana (ovvero Hi-Fi Rush) sia solo un nome in codice, piuttosto che una nuova IP. Inoltre, il fatto che proprio Phil Spencer ci dia conferma dell’esistenza di un nuovo gioco, corrobora la possibilità che si tratti di un’esclusiva, se anche non dovesse essere Fallout 5. Qualsiasi cosa sia, ne sentiremo parlare presto e vi aggiorneremo subito con le novità su quello che per ora è un gioco misterioso, ma che almeno sappiamo esistere.

Gli altri studio di Zenimax, del resto, sono al lavoro su altri titoli: Arkane è impegnata su Deathloop, mentre neanche un anno fa Id Software ha pubblicato il suo capolavoro Doom Eternal, dunque risulta ovvio che Bethesda sia stata scelta per sviluppare una possibile esclusiva. Si tratterà davvero di Fallout 5?

Fallout 5 sarà un’esclusiva Microsoft?

Secondo quanto riferito, Microsoft ha pagato più di 7 miliardi di dollari per acquisire la società. Questa è stata solo l’ultima acquisizione di alto livello effettuata dall’azienda dato che in precedenza era stata fatta un’operazione simile con società come Double Fine Productions e Obsidian Entertainment acquisite negli ultimi anni.

In particolare, ora che Microsoft possiede sia Obsidian che Bethesda, cosa che potrebbe ancora una volta suscitare la richiesta di un sequel di Fallout: New Vegas, voluto fortemente da diversi anni. I giocatori di console Sony possono però dormire sogni sereni: è altamente probabile che i futuri giochi Bethesda, Arkane e ID vedranno la luce anche sulla PS5. Elder Scrolls 6, Starchild e i futuri Fallout compresi, ovviamente.

E voi quale gioco vi aspettate sia in sviluppo da Bethesda? Attendete anche voi il ritorno della saga principale di Fallout con Fallout 5?

