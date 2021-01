Un nuovo spettacolo del Cirque du Soleil chiamato “Drawn to Life” dovrebbe debuttare nel 2021, e sarà Disney Springs a ospitare questo nuovo evento. Il 2020 doveva essere il grande momento per il debutto di questa nuova performance. Lo scorso marzo è però stato particolarmente spietato con il Cirque du Soleil, poiché si è reso necessario il licenziamento del 95% dei dipendenti. E come se ciò non bastasse, la società ha anche dichiarato fallimento poco dopo. Tuttavia, Disney Park Blogs ha menzionato esplicitamente lo spettacolo “Drawn to Life”. Successivamente, la compagnia ha pubblicato un aggiornamento ufficiale sul proprio sito web riguardante la partnership con il Cirque du Soleil. Questo ci fa capire che le cose si stanno muovendo in questa direzione, nonostante tutte le difficoltà legate a questo particolare periodo storico.

Ecco come lo spettacolo viene descritto:

“Metti in moto la tua immaginazione con Drawn to Life, una lettera d’amore per l’arte dell’animazione Disney. In questa prima collaborazione in assoluto tra Cirque du Soleil, Walt Disney Animation Studios e Walt Disney Imagineering, viaggia in un mondo in cui la scrivania di un animatore diventa il palcoscenico e i disegni prendono vita. Lo spettacolo è una celebrazione della vita, accentuata dai deliziosi e affascinanti movimenti della maestria acrobatica del Cirque du Soleil“.

All’inizio del 2020, sono state inoltre spiegate alcune delle norme di sicurezza in vigore a Disney Springs:

“Mentre continuiamo a monitorare le condizioni, e con la salute degli ospiti e dei membri dello staff Disney in primo piano nella nostra pianificazione, stiamo apportando diversi cambiamenti operativi. Disney Springs inizierà a riaprire incorporando misure di sicurezza migliorate, tra cui procedure di pulizia implementate, l’uso di protezioni per il viso appropriati da parte dei membri dello staff e degli ospiti, servizi per gli ospiti a contatto limitato e formazione aggiuntiva sulla sicurezza per i membri dello staff. Applicheremo gli insegnamenti e le idee dei leader del settore sanitario e turistico e stiamo anche parlando con i nostri sindacati mentre ci prepariamo per il ritorno al lavoro“.

Acquistate Cirque Du Soleil – Mondi Lontani QUI!