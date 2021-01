IO Interactive è lo sviluppatore di Hitman 3 e di tutti i precedenti capitoli della leggendaria saga che vede come protagonista il sicario conosciuto semplicemente come Agente 47. Il terzo capitolo della saga era stato annunciato già tempo fa, ma di recente il developer ha mostrato, attraverso la piattaforma di Game Informer, i primi 5 minuti della missione di apertura a Dubai di Hitman 3 affinché chiunque possa dare un’occhiata a ciò che lo attenderà prima dell’uscita del videogioco, il prossimo 20 gennaio. Sebbene non sia esattamente un’immersione approfondita in tutte le meccaniche di gioco del titolo, è comunque uno spettacolo davvero impressionante vedere cosa hanno preparato gli sviluppatori per questo ultimo e grande capitolo.

Ecco cosa ha detto lo sviluppatore del nuovo titolo quando è stato annunciato lo scorso anno:

“Hitman 3 è la conclusione drammatica della trilogia di World of Assassination, che porta i giocatori di tutto il mondo in un’avventura in giro per il mondo in vaste località sandbox, con l’Agente 47 che torna per i contratti più importanti della sua carriera. Supportato dal capo della sua Agenzia, Diana Burnwood, l’Agente 47 unisce le forze con il suo amico perduto da tempo Lucas Gray. La loro missione finale è eliminare i partner di Providence, ma sono costretti ad adattarsi mentre la caccia nei loro confronti si intensifica. Quando la polvere si calmerà, 47 e il mondo in cui vive non saranno mai più gli stessi“.

Il videogioco uscirà anche per Nintendo Switch tramite la tecnologia di streaming cloud. Oltre a livelli completamente nuovi, i giocatori potranno anche importare location dai due precedenti giochi di World of Assassination, Hitman e Hitman 2. Ciò significa che ci saranno più di 20 possibili location all’interno del videogioco, che naturalmente includeranno tutte le caratteristiche di videogioco next-gen di Hitman 3.

Hitman 3 verrà pubblicato per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Google Stadia e PC il 20 gennaio.

Acquistate Hitman Definitive Edition, 20° Anniversario per PlayStation 4 QUI!