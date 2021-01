My Hero Academia, il manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi su Weekly Shonen Jump ed edito in Italia dalla Star Comics, ha raggiunto il numero sbalorditivo di oltre 30 milioni di copie in circolazione (includendo sia la stampa e le copie digitali), al momento della pubblicazione del volume 29.

A confermare la notizia la Shueisha, la casa editrice del manga di My Hero Academia, con sede a Tokyo.

Shueisha ha anche definito il 2021 come “l’anno di My Hero Academia“, con la premiere in arrivo per il 27 marzo della quinta stagione anime, la prima mostra d’arte del franchise ad aprile e il suo terzo film anime che verrà rilasciato quest’estate. Insomma, il 2021 si prospetta un anno decisamente positivo per il franchise di My Hero Academia!

My Hero Academia – il franchise

My Hero Academia è un manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi dal 7 luglio 2014. In Italia sono disponibili 26 volumi sotto il marchio Star Comics.

Star Comics descrive così la storia:

PLUS ULTRA!!!

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza particolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere, e nonostante l’impresa sembri impossibile qualcuno finirà per notare le sue capacità… Tutto è cominciato con la notizia della nascita di un “bambino luminoso”, e da quel momento la Terra si è popolata di “Heroes”, comportando un riassetto globale di ogni aspetto della vita… Come sarà la scuola in un mondo del genere?!

Dal manga sono state tratte 4 stagioni anime, per un totale di 88 episodi, disponibili sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). La quinta stagione debutterà il 27 marzo 2021.

Dalla storia originale sono stati tratti anche tre videogiochi, due manga spin-off, tre episodi OAV e due lungometraggi. Il primo film, intitolato My Hero Academia: The Movie – Two Heroes, è stato distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi a partire dal 3 agosto 2018 e nei cinema italiani il 23 e 24 marzo 2019 grazie alla Nexo Digital su licenza Dynit. Il secondo film My Hero Academia Heroes: Rising è uscito nelle sale giapponesi il 20 dicembre 2019 mentre in Italia, acquistato anch’esso su licenza Dynit, è disponibile su Netflix dal 24 dicembre 2020.

